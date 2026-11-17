Die 17-jährige Elexis R. erlitt bei einer Mutprobe in Washington lebensbedrohliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall im November 2023.

Die 17-jährige Elexis R. liegt im Krankenhaus und kämpft um ihre Genesung, nachdem sie bei einem dramatischen Autounfall in Washington schwer verletzt wurde. Am Abend des 3. November wurde das Mädchen während einer Fahrt mit Freunden aus dem Schiebedach eines Wagens geschleudert. Dieser Vorfall im US-Bundesstaat Washington hat zu einer umfassenden polizeilichen Untersuchung geführt, da es sich um einen schweren Verkehrsunfall mit lebensbedrohlichen Folgen handelte.

Details zum Unfallhergang und Schwere der Verletzungen

Wie die Mutter Alicha L. dem lokalen Fernsehsender KGW mitteilte, war Elexis R. am Abend des 3. November mit Freunden auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum in Vancouver verabredet, das nördlich von Portland liegt. Die Polizei fand später Reifenspuren auf dem Asphalt, die darauf hindeuten, dass die Fahrzeuge dort im Kreis gefahren sind, um Mutproben zu bestreiten. Elexis stieg in ein Auto, in dem ihre 17-jährige Freundin saß, befand sich jedoch nicht auf einem Sitz, sondern stand im Fahrzeug.

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Während der Fahrt hing Elexis R. halb aus dem Schiebedach heraus. In einer steilen Kurve wurde sie aufgrund der Geschwindigkeit und der ungesicherten Position vollständig aus dem Fahrzeug geworfen. Sie schlug mit enormer Wucht direkt mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Die medizinischen Folgen waren sofort schwerwiegend und umfassten einen Schädelbruch sowie drei schwere Hirnblutungen, die eine sofortige intensive medizinische Versorgung erforderten.

Meinungsunterschiede über Verantwortung und Risikoverhalten

Alicha L. betonte, dass ihre Tochter zuvor eine Musterschülerin gewesen sei, die nur Bestnoten erzielt habe. Sie habe hart gearbeitet, um ihren Schulabschluss mit Auszeichnung zu erreichen. Das Risikoverhalten, das zu diesem Unfall führte, passe gar nicht zu ihrer sonst so vernünftigen Tochter. Die Mutter geht davon aus, dass die neue Freundin des Mädchens sie zu dieser gefährlichen Tat ermutigt hat, um sich gegenüber anderen zu beweisen.

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Trotz der schweren Vorwürfe gegen das Verhalten der Insassen wünscht die Familie von Elexis R. keine Bestrafung der jungen Autofahrerin. Beide Mädchen haben einen schwerwiegenden Fehler begangen, der fast tödlich endete. Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände, wie es zu der Tragödie kommen konnte, wobei alle Spuren auf eine gescheiterte Mutprobe hindeuten. Es bleibt abzuwarten, welche rechtlichen Konsequenzen sich aus der Ermittlung ergeben.

Medizinische Prognose und finanzielle Belastung für die Familie

Die Ärzte konnten noch keine definitive Aussage darüber treffen, ob Elexis R. jemals wieder vollständig gesund wird. Jedes Mal, wenn das Mädchen kurz wach wird, zeigt es Verwirrung und kann sich nicht an einfache Dinge erinnern, einschließlich seines eigenen Namens. Dies deutet auf schwere neurologische Schäden hin, die eine langwierige Rehabilitation erfordern könnten. Die Zukunft der jungen Frau ist ungewiss, während sie um ihr kognitives Gedenken kämpft.

Um die extrem hohen Kosten der medizinischen Behandlung zu decken, hat die Familie einen Spendenaufruf veröffentlicht. In den USA kann eine solche Behandlung schnell weit über hunderttausend Euro kosten. Die Bilder von Elexis R. im Krankenhaus wurden von ihrer Mutter in den sozialen Medien geteilt, um andere Menschen vor ähnlichen Risiken zu warnen. Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, die Familie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, während die Ermittlungen der Polizei in Washington weiterlaufen.