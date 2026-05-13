Schwere Kritik für ESC-Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Als erstes Halbfinale des Eurovision Song Contest sorgte das Moderationsteam für Diskussionen: Hitze und Kritik auf Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Die meisten Zuschauer beschwerten sich über ihre nervige und emotionlose Moderation, während sich andere auf ihr figurbetontes Outfit und ihre gute Französischkenntnisse geeinigt haben.

Victoria Swarovski (32) und Michael Ostrowski (53) moderierten in der Wiener Stadthalle am Dienstag das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest , bei dem die musikalischen Darbietungen und das Moderation steam für hitzige Diskussionen sorgten.

Gewaltige Kritik fiel auf Victoria Swarovski und Michael Ostrowski, während sich die Kritik auf das Moderationsteam richtete. Victoria überzeugte mit ihrer moderierenden Art und ihrem Outfit, Michael hingegen durch seine fluency Französisch. Die meisten Zuschauer waren kritisch und beschuldigten sie, nervös oder emotionlos zu wirken





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