Schwere Sturz überschattet Skispringen in Ljubno: Bjoerseth im Krankenhaus

Thea Minyan Bjoerseth stürzt schwer beim Weltcup-Skispringen in Ljubno und muss ins Krankenhaus transportiert werden. Selina Freitag sichert sich den zweiten Platz.

Ein schwerer Sturz von Thea Minyan Bjoerseth hat das Weltcup - Skispringen im slowenischen Ljubno überschattet und den zweiten Platz von Selina Freitag in den Hintergrund gedrängt. Die Norwegerin Bjoerseth, die klar die Führung innehatte, verkantete im zweiten Durchgang bei der Landung und überschlug sich mehrmals. Sie blieb im Auslauf der Schanze liegen und musste von medizinischem Personal betreut werden.

Nach mehreren Minuten wurde die 21-Jährige schließlich abtransportiert und ins Krankenhaus gefahren. Zunächst gab es keine Informationen zu ihrem Gesundheitszustand. Bjoerseth war im ersten Durchgang auf 97 Meter gesprungen, ein neuer Rekord für eine Frau in Ljubno. Im zweiten Versuch wäre sie bei 94,5 Metern gelandet, was zum Sieg gereicht hätte. Durch den Sturz bekam sie jedoch deutlich weniger Punkte und wurde letztendlich Dritte.Selina Freitag aus Oberwiesenthal sicherte sich den zweiten Platz. Mit Sprüngen von 89 und 94,5 Metern untermauerte sie ihre Ambitionen auf eine WM-Medaille in Trondheim ab dem 26. Februar. Die Slowenin Nika Prevc gewann den Wettbewerb mit Sprüngen von 90,5 und 95 Metern und baute ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Katharina Schmid verbesserte sich mit einem starken zweiten Sprung vom neunten auf den siebten Platz. Ein hervorragendes Comeback, nicht einmal ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss feierte Luisa Görlich, die den 13. Platz erreichte





