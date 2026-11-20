Starkregen verursacht Notstand in Florida und drohende Evakuierungen in Kalifornien. Behörden warnen vor weiteren Unwettern und massiven Schäden.

Massive Regenfälle haben weite Teile der Vereinigten Staaten heimgesucht und zu schwersten Überschwemmungen in Kalifornien und Florida geführt. Die dramatische Situation hat in den betroffenen Bundesstaaten zu akuten Warnungen und Einschränkungen für die Bevölkerung geführt. Besonders die west- und ostküstennahen Regionen waren von den reißenden Fluten betroffen, die Wohnhäuser unterspülten und Straßen in Bäche verwandelten. Die Behörden warnen eindringlich vor drohenden Sturzfluten und raten zu äußerster Vorsicht.

Notstand in Florida und Evakuierungen

In Florida war vor allem die Region um Fort Lauderdale betroffen, wo die Niederschlagsmengen kritische Werte erreicht haben. Im Bezirk Broward County wurde laut dem Schweizer Newsportal "Travelnews" der lokale Notstand ausgerufen. Dies ist ein schwerwiegender Schritt, der spezielle Ressourcen freisetzt und die Koordination der Hilfsmaßnahmen intensiviert. Reisenden wird dringend empfohlen, die Wetterwarnungen genau zu verfolgen und geplante Fahrten in die betroffenen Gebiete zu verschieben.

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Die Lage in Kalifornien ist ebenso angespannt und gefährdet tausende Einwohner. Im Stadtteil North Hollywood liegen die Straßen unter Wasser, was den Verkehr zum Erliegen bringt. Eine dramatische Rettungsaktion gab es nach Medienberichten nahe dem Flughafen Burbank, rund 20 Kilometer entfernt von Los Angeles. Dort musste die Feuerwehr einen Autofahrer aus seinem Wagen befreien, der von den Fluten vollständig eingeschlossen war. Solche Vorfälle unterstreichen die plötzliche und gefährliche Dynamik der Sturzfluten.

Schwere Warnungen in Los Angeles

In Pacific Palisades, Malibu und Altadena wurden die Bewohner aufgefordert, sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten. Diese Stadtteile liegen in Gebieten, die anfällig für Erdrutsche sind, wenn der Boden stark gesättigt ist. Die Gefahr durch umstürzende Bäume sowie Erd- und Geröllrutsche ist extrem hoch. Die Infrastruktur in diesen Küsten- und Hügellagen ist besonders verletzlich gegenüber den hohen Wassermassen.

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Los Angeles' Bürgermeisterin Karen Bass warnte über den Kurznachrichtendienst "X" (ehemals Twitter) und auf Facebook vor den ausufernden Folgen. Sie betonte: "Jeder Bewohner von Los Angeles muss dieses Wetter sehr ernst nehmen." Innerhalb kürzester Zeit könnten weitere Rekord-Regenmengen fallen, was die Kapazitäten der Abwassersysteme und der Notfallteams an die Grenzen bringen würde. Die Behörden haben die Eskalation der Warnstufen eingeleitet.

Wetterlage in San Francisco und Ausblick

Auch San Francisco blieb vom Unwetter nicht verschont. Im Zentrum registrierte der staatliche Wetterdienst "National Weather Service" (NWS) fast 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Diese Menge an Niederschlag, die sich oft in wenigen Stunden abregnet, überlastet die Kanalisation und führt zu schnellen Überflutungen im städtischen Bereich. Die Vergleichbarkeit mit anderen Regionen zeigt, dass es sich um ein landschaftsweit einheitliches Extremwetterereignis handelt.

Mit weiteren Unwettern wird gerechnet und eine Entwarnung ist nicht in Sicht. Die kalifornischen Behörden rechnen in diesem Winter mit besonders häufigen und intensiven Unwettern. Dies deutet auf eine anhaltende meteorologische Lage hin, die keine schnelle Besserung verspricht. Die Bevölkerung wird aufgefordert, Vorräte anzulegen und Notfallpläne zu überprüfen, da die nächste Welle von Starkregen unmittelbar bevorstehen könnte.