Heftiger Wintereinbruch verursacht in Bayern schwere Unfälle, Vollsperrungen auf der A93 und chaotische Verkehrslage. Drei Verletzte bei Frontalcrash.

Der heftige Wintereinbruch, der am Donnerstag über Bayern hereinbrach, hat für massive Verkehrsbehinderungen und mehrere schwere Unfälle gesorgt. Die extremen Wetterbedingungen führten zu kilometerlangen Staus, zahlreichen Vollsperrungen und gefährlichen Glatteisunfällen. Besonders betroffen waren die wichtigen Transitstrecken Richtung Österreich sowie das Gebirgsgebiet rund um Garmisch-Partenkirchen.

Schwerer Frontalcrash in Füssen mit drei Verletzten

Auf einer glatten Straße im bayerischen Füssen geriet ein Kleinwagen ins Schleudern und driftete in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Kleinbus. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Kleinwagen in den Straßengraben. Durch die gewaltige Kraft wurden drei Menschen bei diesem Unfall verletzt. Die Beifahrerin des Kleinwagens erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehren waren vor Ort, um die Insassen aus dem Fahrzeug zu befreien. Sie schnitten das Dach des Wracks auf, um die Personen zu retten.

Also read Fast 50 Jahre Haft: Schwere Krawalle bei Bundesliga-Spiel endlich aufgearbeitet

Massive Staus und Sperrungen auf der A93

Auch auf den wichtigen Routen Richtung Österreich herrschte zeitweise kaum noch Bewegung im Verkehr. Auf der verschneiten Brennerroute sorgte ein Stopp des Lkw-Verkehrs für Chaos. Dies führte zu einem kilometerlangen Rückstau, der sich bis nach Rosenheim erstreckte. Auf der Autobahn A93 Richtung Österreich wurde am Inntaldreieck die Strecke für den gesamten Verkehr gesperrt. Lastwagen blieben im tiefen Schnee stecken, was die Situation zusätzlich verschärfte. Der Verkehr wurde komplett zum Erliegen gebracht.

Verkehrschaos rund um Garmisch-Partenkirchen

Rund um Garmisch-Partenkirchen herrschte ebenfalls großes Verkehrschaos. Auf der Bundesstraße B2 Richtung Mittenwald blieben drei Lastwagen im Schnee stecken. Diese blockierten zeitweise sogar den Räumdienst. Aufgrund der blockierten Straße wurde die Bundesstraße komplett gesperrt. Die eingesetzten Räumarbeiten konnten durch die liegengebliebenen Fahrzeuge nicht wie geplant fortgesetzt werden, was die Gefährdung des Straßenverkehrs weiter erhöhte.

Advertisement

Advertisement

Bundeswehr-Fahrzeug überschlägt sich beim Sudelfeld

Am Sudelfeld in Oberbayern gerieten vier zivile Fahrzeuge der Bundeswehr während einer Übung auf einem verschneiten Almweg ins Rutschen. Ein Fahrzeug mit neun Insassen überschlug sich dabei. Die Insassen konnten sich selbst aus dem umgestürzten Fahrzeug befreien. Nach Angaben der Polizei wurden die Personen leicht verletzt und zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht. Dieser Vorfall verdeutlicht die besondere Gefährdungslage für Fahrzeuge auf schneebedeckten Pistenwegen.

Weitere Schäden und Sperrungen im Landesinneren

Auch im Berchtesgadener Land blieben Lastwagen auf verschneiten Straßen liegen. Dies beeinträchtigte den lokalen Verkehr erheblich. In Niederbayern musste die Staatsstraße 2323 zwischen Ruderting und Hutthurm nach einem weiteren Vorfall ebenfalls geschlossen werden. Die Kombination aus Glatteis, tiefem Schnee und den daraus resultierenden Unfällen belastet die Infrastruktur Bayerns an diesem Donnerstag stark.