Meterhohe Wellen und Orkanböen sorgen an der West- und Ostküste der USA für Chaos, während das nationale Feiertagswochenende von Überschwemmungen, Flugstreichungen und der Absage der Macy's-Parade geprägt ist.

Meterhohe Wellen im Westen, Orkanböen im Osten: Zu Thanksgiving sorgen schwere Unwetter in den USA für Überschwemmungen und Flugstreichungen. Die traditionelle Macy's-Parade in Manhattan kann nicht wie geplant stattfinden.

Thanksgiving - das Erntedankfest - zählt in den USA zu den wichtigsten nationalen Feiertagen im Jahr. Traditionell werden Truthahn, Süßkartoffelauflauf mit geschmolzenen Marshmallows und Cranberrysauce aufgetischt. Millionen sind unterwegs zu ihren Familien. Es gibt massiven Reiseverkehr - ähnlich wie rund um die Weihnachtsfeiertage in Deutschland.

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Doch die Feierlichkeiten von Millionen Amerikanern werden durch ein befürchtetes Wetterchaos überschattet: An der Westküste bei San Francisco bauten sich schon am Vortag riesige Wellen auf und setzten viele Gebiete unter Wasser. In New York wurde eine berühmte Thanksgiving-Parade wegen Sturmwarnungen verschoben. Neben reihenweisen Flugstreichungen und Straßensperrungen gibt es bereits erste Schäden an der Infrastruktur. Meterhohe Wellen schlugen über Ufermauern, viele Küstengebiete wurden überschwemmt.