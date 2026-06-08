Schwere Unwetter und Wirbelsturmbildung gefährden WM-Start in Mexiko-Stadt

Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft wird Mexiko-Stadt von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht.Für den Tag des Eröffnungsspiels sind starke Gewitter vorhergesagt,zudem droht vor der Pazifikküste ein Wirbelsturm.Die Behörden haben Alarmstufen ausgerufen,und der Verkehr ist stark beeinträchtigt.

Wenige Tage vor dem Beginn der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft wird die mexikanische Hauptstadt von außergewöhnlich schweren Unwetter n heimgesucht,was zusätzliche Herausforderungen neben den bereits bestehenden Sorgen über mögliche Streiks und Demonstrationen darstellt.

Für den Tag des Eröffnungsspiels ist starkes Regenwetter mit Gewittern vorhergesagt,und vor der mexikanischen Pazifikküste bildet sich möglicherweise ein Wirbelsturm. In den letzten Tagen war das Wetter in Mexiko-Stadt bereits unbeständig mit频繁 auftretenden starken Gewittern und heftigen Regenschauern,besonders am Nachmittag. Das Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz musste für mehrere Stadtteile die Alarmstufe Orange ausrufen,mit Empfehlungen,Gegenstände im Freien zu sichern und überschwemmte Straßen zu meiden. Die wolkenbruchartigen Regenfälle führten zu erheblichen Verkehrsstörungen im Personennahverkehr der Millionenmetropole.

Auch in der laufenden Woche bleibt die Wetterlage instabil:morgens oft bewölkt,nachmittags Schauer und Gewitter. Für Donnerstag ist die planmäßige Eröffnung des Aztekenstadions, das während des Turniers unter dem Namen Mexiko-Stadt-Stadion firmiert,für 9 Uhr Ortszeit angesetzt. Die einstündige Eröffnungsfeier beginnt um 19.30 Uhr mit einem Auftritt von Pop-Superstar Shakira,die den offiziellen WM-Song präsentiert. Mexiko-Stadt eröffnet nach 1970 und 1986 zum dritten Mal eine WM-Endrunde.

Das Stadion liegt im Süden der Metropole,etwa 20 Kilometer vom historischen Stadtzentrum entfernt





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