Schwere Unwetterschäden legen Bahnverkehr im Norden Deutschlands lahm

Starke Unwetter in Verbindung mit einer Stellwerksstörung haben zu einem Zusammenbruch des Bahnverkehrs auf den Hauptstrecken Hamburg-Hannover und Hamburg-Bremen geführt. Fast alle ICE-Züge fielen aus, Regionalzüge waren massiv betroffen. Techniker arbeiten an der Reparatur, Reisende müssen sich auf stundenlange Verspätungen einstellen.

Aufgrund von Unwetter schäden kam es am Morgen zu erheblichen Störungen im Bahn verkehr auf den wichtigen Nord-Süd-Achsen Hamburg - Hannover und Hamburg - Bremen . Eine combination aus witterungsbedingten Ausfällen und einer separaten Stellwerksstörung zwischen Hamburg und Bremen beeinträchtigte den Zugverkehr massiv.

Eine Bahnsprecherin bestätigte, dass nicht nur mehrere Züge ausfielen, sondern auch viele其他 Züge mit erheblich reduzierter Geschwindigkeit unterwegs waren. Fahrgäste im Fern- und Nahverkehr mussten auf den betroffenen Strecken mit teils massiven Verspätungen und Zugausfällen rechnen, wie sowohl die Deutsche Bahn als auch die Metronom Eisenbahngesellschaft am Morgen mitteilten. Der Betreiber der Metronom-Regionalzüge erklärte, dass witterungsbedingte Einflüsse wie Blitzeinschläge zu Störungen bei Signalen und Weichen geführt hätten.

Die Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung dieser Störungen, wobei eine schrittweise Wiederaufnahme des Verkehrs mit angeordneter Langsamfahrt möglich war. Im Fernverkehr fielen den Angaben zufolge fast alle ICE-Züge zwischen Hamburg und Hannover beziehungsweise Hamburg und Bremen aus. Die Fernverkehrsverbindung Hamburg-Hannover-Kassel-Frankfurt-Karlsruhe-Schweiz wurde zwischen Hamburg und Hannover umgeleitet, was zu einer Verspätung von etwa 90 Minuten führte.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn gab an, dass die Techniker unter Hochdruck an der Entstörung der Strecke arbeiteten und ein Abschluss der Arbeiten für den Vormittag geplant sei





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