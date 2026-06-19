Schwere Verletzung bei Kanada-Spieler Ismaël Koné: Knochenbruch im Spiel gegen Katar

Während des Spiels Kanada gegen Katar erlitt Ismaël Koné eine schwere Beinverletzung. Teamkollege Moïse Bombito besuchte ihn im Krankenhaus und zeigte Solidarität. Trainer Jesse Marsch und Spieler Cyle Larin äußerten sich erschüttert. Koné fällt wahrscheinlich mehrere Monate aus.

Kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit des Spiels ereignete sich eine schlimme Verletzung : Katar s Madibo Koné trat dem kanadischen Spieler von Sassuolo mit voller Wucht in die Beine.

Der加拿大-Spieler sackte sofort zu Boden, krallte sich an sein linkes Bein und blickte mit Entsetzen auf den verdrehten Unterschenkel. Schnell war klar, dass es sich um eine schwere Verletzung handelte. Während die Teammitglieder sich um ihn scharten und einen schützenden Kreis bildeten, kümmerten sich die Betreuer auf dem Rasen um ihn. Nach längerer Behandlungspause wurde er auf einer Trage vom Feld getragen und direkt in eine Klinik gebracht.

Dort erhielt er Besuch von seinem Teamkollegen Moïse Bombito, dem Innenverteidiger, der für OGC Nizza spielt. Bombito postete ein Foto aus dem Krankenhaus: Er selbst trägt ein Kanada-Trikot und lächelt leicht, während Koné in einem Klinikkittel das Gesicht vor Schmerz verkniffen hat. Beide zeigen mit den Fingern ein V-Zeichen und demonstrieren so ihre enge Verbundenheit. Die Unterstützung durch das Team wird auch in den Aussagen nach dem vorherigen Sieg deutlich.

Stürmer Cyle Larin sagte: "Ismaël Konés Verletzung tut weh und war emotional, aber wir haben uns wieder auf den Platz gekämpft und den Sieg geholt. Ich denke, wir können es noch viel besser machen, und wir werden Koné im Hinterkopf behalten und es für ihn tun.

" Kanadas Trainer Jesse Marsch ergänzte: "Es ist direkt vor der Bank passiert. Jeder konnte hören, wie der Knochen brach. Man fühlt natürlich tief mit ihm, und alle sind erschüttert von dem Vorfall - wegen der Art der Verletzung und auch, weil Ismaël das Herz unserer Mannschaft ist.

" Verschiedenen Berichten zufolge hat sich Koné das Schien- und Wadenbein gebrochen und wird voraussichtlich mehrere Monate ausfallen. Die genaue Diagnose und die benötigte Rehabilitationszeit werden weitere Untersuchungen ergeben, doch die Schwere der Verletzung ist offensichtlich. Das Team und die Fans hoffen auf eine schnelle und vollständige Genesung





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