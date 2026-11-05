Schwere Verletzung für Borussia Dortmund: Serhou Guirassy fällt aus

Stürmer Serhou Guirassy hat sich bei Borussia Dortmund einen Oberschenkel gezogen. Die Untersuchung am Donnerstag entscheidet über seine availability im Spiel gegen Elversberg am Samstag.

Der Stürmer Serhou Guirassy erlitt bei Borussia Dortmund eine deutliche Verletzung im Oberschenkel und muss das Feld vorzeitig verlassen. Der 30-jährige Torjäger fiel bereits in der ersten Halbzeit aus, nachdem er sich nach rund einer halben Spielzeit zu Boden musste und an seinem Bein hielt. Obwohl er zunächst versuchte, weiterzuspielen, war in der 34. Minute definitiv Schluss. Jetzt steht eine medizinische Untersuchung an, die Klarheit über die Schwere des Vorfalls bringen soll.

Medizinische Details und Prognose

Die medizinische Abteilung der Borussia wird am Donnerstag umfassende Untersuchungen durchführen, um die genaue Natur der Verletzung festzustellen. Trainer und Sportdirektor Ole Book gaben nach dem Spiel erste Einschätzungen ab, wobei beide den Fokus auf muskuläre Ursachen legten. Book betonte, dass es sich um eine muskuläre Verletzung handele und hoffte positiv, dass nichts Schwerwiegsendes vorliegt, da Guirassy noch flüssig lief. Dennoch wurde das Risiko nicht weiter in Kauf genommen.

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Guirassy verließ das Stadion um 23.18 Uhr gemeinsam mit Gadou und stieg ins Auto. Seine körperliche Verfassung wurde zunächst durch eine kurze Unterhaltung mit dem Trainer eingeschätzt, der das Gefühl hatte, dass nichts Bruchstückartiges vorliegt. Eine definitive Diagnose steht jedoch noch aus, da eine Rücksprache mit dem behandelnden Doktor noch nicht erfolgte. Die Gewissheit, dass er das Spiel nicht fortsetzen konnte, wurde ausschließlich auf das vorsichtige Vorgehen des Trainerstabs zurückgeführt.

Spieltaktik und Nachfolger im Kader

Für den verletzten Guirassy kam Konstantinos Karetsas auf den Platz. Der 18-jährige talentierte Nachwuchsspieler übernahm die Offensivrolle und erwies sich als effektiver Ersatzmann. Karetsas schaffte es sogar, den entscheidenden Siegtreffer für Dortmund in der 72. Minute zu erzielen. Damit kompensiert er den Ausfall des erfahrenen Stürmers kurzfristig und zeigt eine starke Leistung unter Druck.

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Die Taktik von Borussia Dortmund änderte sich dadurch zwar nicht grundlegend in der Struktur, aber die Dynamik im Angriff verschob sich. Guirassy hatte zuvor eine Schlüsselrolle inne, doch Karetsas nutzte seine Chance und bewies, dass der Kader Tiefe besitzt. Die Freude über den Sieg wurde jedoch durch die Sorge um die Verletzung des Torjägers überschattet.

Weiterer Zeitplan und Bundesliga-Spielplan

Das nächste Pflichtspiel für Borussia Dortmund steht bereits am kommenden Samstag an. Dann tritt die Mannschaft in der Bundesliga im Heimspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Saarbrücken an. Die Verfügbarkeit von Serhou Guirassy für dieses crucial Match ist aktuell noch ungewiss. Die Ergebnisse der Untersuchung vom Donnerstag werden maßgeblich darüber entscheiden, ob er zum Einsatz kommen kann oder länger pausieren muss.

Sportdirektor Ole Book äußerte sich optimistisch zur Situation, erklärte aber, dass man abwarten wird, wie lange die Pause dauert. Sollte sich die Verletzung als gravierender herausstellen als angenommen, würde dies einen deutlichen Schlag für die Offensivpläne des Vereins bedeuten. Die Fans werden nun gebeten, geduldig abzuwarten, bis die medizinischen Details vorliegen. Bis dahin bleibt die Frage offen, ob der 30-Jährige am Wochenende wieder auf dem Rasen stehen wird.