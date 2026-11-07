Schwere Verletzung für Gladbach: Lukas Ullrich fällt wochenlang aus

Borussia Mönchengladbach erleidet einen Rückschlag. Linksverteidiger Lukas Ullrich brach sich das Schlüsselbein beim 1:3 gegen den HSV und verpasst die U21-Nationalmannschaft.

Borussia Mönchengladbach muss nach der bitteren 1:3-Niederlage gegen den Hamburger SV auf einen weiteren Rückschlag reagieren. Der 22-jährige Linksverteidiger Lukas Ullrich hat sich bei diesem Spiel ein Schlüsselbein gebrochen und wird dem Verein in den kommenden Wochen fehlen. Diese Verletzung trifft die Mannschaft besonders hart, da sie direkt auf die erste Pleite in Folge folgt.

Schlüsselbeinbruch nach hartem Duell am Freitag

Lukas Ullrich zog sich die schwere Blessur während der Partie am Freitag ereignet. Obwohl er auf dem Platz behandelt wurde, biss er sich noch bis zur 81. Minute durch. Erst dann wurde er zugunsten des 30-jährigen Franck Honorat ausgewechselt. Die Diagnose des Medizin-Teams bestätigte einen Knochenbruch des Schlüsselbeins, der eine längere Ausfallzeit zur Folge hat.

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Kommentar von Sport-Boss Rouven Schröder

Rouven Schröder, der Sport-Boss von Borussia Mönchengladbach, reagierte schockiert auf die Nachricht. Er betonte, dass Lukas Ullrich sich in einer sehr guten Verfassung befand und ein wichtiger Faktor im Spielkonzept ist. Für den Verein stellt der Ausfall des jungen Defensivakteurs eine massive Enttäuschung dar, da er in der aktuellen Saison zu den stabilsten Werten gehörte.

Schröder versicherte, dass das Klub-Management den Spieler bei der Genesung bestmöglich unterstützen wird. Die Worte des Funktionärs unterstreichen die Bedeutung, die Ullrich für die künftigen Planungen des Teams hat. Der 51-Jährige zeigte sich zutiefst betroffen über den zeitlichen Punkt des Unfalls.

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Leistungsstarker Start in die aktuelle Saison

Ullrich hatte sich in dieser Spielzeit als einer der wenigen konstant starken Akteure der Borussia hervorgetan. In den bisherigen neun Bundesliga-Spielen stand er achtmal in der Startelf. Seine dynamischen Vorstöße auf der linken Flanke waren gefährlich und er bereitete dabei zwei Tore vor. Dazu kam eine Torbeteiligung im Pokal.

Im ersten Pokalrunden-Duell gegen den 1. FC Saarbrücken trug er zum 5:0-Erfolg bei. In der zweiten Runde im Borussia-Park gegen den Karlsruher SC erzielte er sogar selbst ein Tor zum 2:0-Endstand. Diese Statistik macht ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Offensive von der linken Seite.

Folgen für U21-Nationalmannschaft und Ersatz

Aufgrund der Verletzung muss Lukas Ullrich die anstehenden Länderspiele mit der U21-Nationalmannschaft absagen. Diese stehen bereits in der kommenden Woche auf dem Programm. Der Abgang des etatmäßigen Linksverteidigers eröffnet nun die Chance für den Sommer-Neuzugang David Herold. Der 23-jährige Linksfuß wechselte aus Karlsruhe an den Niederrhein.

Bisher konnte sich Herold keinen Stammplatz erkämpfen und stand in der Liga nur einmal in der Startelf. Diese Premiere verlief nicht nach Plan, da die Mannschaft dabei verlor. Nun steht er unter Druck, die Lücke von Lukas Ullrich zu schließen und seine Leistungen in der nächsten Zeit zu verbessern, um das Defensivgerüst zu stabilisieren.