Schwere Verletzung von Ismaël Koné bei WM-Spiel: Doppelter Beinbruch durch Foul

Beim WM-Gruppenspiel zwischen Kanada und Katar erlitt der kanadische Mittelfeldspieler Ismaël Koné einen doppelten Beinbruch durch ein Foul des katarischen Spielers Assim Madibo. Die Verletzung löste große Bestürzung aus, Madibo sah die Rote Karte. Kanada gewann das Spiel 4:0 und widmete den Sieg dem verletzten Koné.

Bei einem Fußballspiel der Weltmeisterschaft 2022 in Katar erlitt der kanadische Mittelfeldspieler Ismaël Koné eine schwere Verletzung. In der zweiten Halbzeit foulte der katarische Spieler Assim Madibo Koné von hinten, was zu einem doppelten Beinbruch - einem Bruch des Wadenbeins und des Schienbeins - führte.

Sofort eilten Mitspieler, darunter Kanadas Kapitän Stephen Eustáquio, zu Hilfe und schufen einen schützenden Kreis um den Verletzten. Der Knochenbruch war so deutlich, dass sogar der Trainer Jesse Marsch und andere am Spielfeldrand das Knacken hörten. Koné wurde mit dem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er, begleitet von seiner Mutter Suzanne, auf die Operation vorbereitet wurde. Der Vorfall löste große Bestürzung aus, sowohl bei der Mannschaft als auch bei den Zuschauern.

Madibo erhielt für das Foul die Rote Karte, wodurch Katar nach einem früheren Platzverweis in der ersten Halbzeit nur noch mit neun Spielern auf dem Feld stand. Die kanadische Mannschaft, die das Spiel mit 4:0 gewann, widmete den Sieg und besondere Gesten ihrem verletzten Mitspieler. Torschütze Nathan-Dylan Saliba formte mit den Fingern eine Acht, Konés Rückennummer, und zeigte später ein Trikot mit dessen Namen.

Trainer Marsch betonte, dass Koné das Herz der Mannschaft sei und ein großer Verlust, man werde ihm jedoch die beste medizinische Versorgung zukommen lassen und seine Rückkehr unterstützen. Kapitän Eustáquio lobte Konés besonderen Einfluss auf das Team. Laut dem Fußball-Insider Fabrizio Romano wird Koné voraussichtlich vier bis fünf Monate ausfallen und die Weltmeisterschaft ist für ihn beendet.

Die Verletzung und die Art des Fouls wurden von Spielern wie Jonathan David scharf kritisiert, der sagte, dass solches Tackling keinen Sinn mache, sondern nur darauf abziele, Menschen zu verletzen





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