Schwere Vorwürfe gegen Amazon-Lieferfahrer: Katzen-Klau

Ein Amazon-Lieferfahrer wird schweren Vorwürfen ausgesetzt, nachdem er die Katze eines Kunden mitgenommen haben soll. Die Familie hatte die Katze seit 2022 und ist fassungslos über den Diebstahl. Amazon prüft den Sachverhalt und arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen.

Schwere Vorwürfe gegen einen Lieferfahrer von Versand-Riese Amazon : Der Mann soll die Katze von Kunden mitgenommen haben! Videoaufnahmen belasten den Kurier schwer. Wie der Lokalsender KGET berichtet, hatte sich der Katzen-Klau bereits Mitte Mai abgespielt.

Damals bestellte Brenda Wilson aus Bakersfield ein Paket. Haus und Grundstück der Familie sind von mehreren Kameras überwacht. Die Aufnahmen zeigen zunächst, wie Katze Junie vor dem Haus liegt. Der Lieferant kommt um die Ecke und legt das Paket ab.

Dann streichelt er das Tier erst, hebt es hoch und geht schließlich aus dem Bild. Zwei andere Kameras filmen, wie der -Fahrer zu seinem Truck läuft. Unter seinem Arm: Junie. Vorne schauen Pfoten und Kopf, hinten der Schwanz hervor.

Den 90-sekündigen Clip hat Brenda Wilson im Internet veröffentlicht, wo das Video erst viral ging, um dann von Medien aufgegriffen zu werden. Gegenüber KGET sagte das Frauchen: Ich kann einfach nicht glauben, dass jemand die Frechheit besitzt, so etwas zu tun. Ich bin wirklich fassungslos. Die Familie hat die zutrauliche seit 2022.

Ich hätte mir gewünscht, sie hätte sich gewehrt. Aber das liegt einfach nicht in ihrer Natur. Die bestätigt hat, dass man wegen Katzendiebstahl ermittelt. Auch Amazon hat Stellung bezogen und vor allem darauf verwiesen, dass der Fahrer über eine Partnerfirma angestellt sei.

Wir prüfen den Sachverhalt und arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden bei ihren Ermittlungen zusammen, sagte ein Sprecher. Die Wilsons wollen ihr geliebtes Haustier einfach nur zurückhaben. Sie könnten Junie einfach in der Einfahrt absetzen. Junie weiß dann schon, was zu tun ist, und kommt über die Garage ins Haus.

Das Wort sie hat dem Katzen-Krimi zu einem späteren Zeitpunkt eine irre Wendung gegeben. Denn in einem Post, den Brenda Wilson rund eine Woche nach dem Kidnapping abgesetzt hat, beschuldigt die Amerikanerin einen ehemaligen Nachbarn des Diebstahls! Sie behauptet, dass der Amazon-Fahrer mehrere Monate im Haus nebenan gewohnt habe. Mit seiner Ehefrau Jessica hatte ich ein paar Mal Streit, so Wilson.

Das Paar sei der Meinung, dass Junie ihr Haustier sei. Aber ich kann beweisen, dass wir Junie schon seit Jahren hatten, bevor dieses Paar bei uns gewohnt hat





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