Schwere Vorwürfe gegen Michael Jackson: Geschwister behaupten jahrelangen Missbrauch

Die Geschwister Eddie, Dominic, Aldo und Marie-Nicole Cascio beschuldigen Michael Jackson in einer australischen Sendung schwerwiegender Vorwürfe. Sie behaupten, der Star habe sie über 25 Jahre sexuell missbraucht und ihnen Drogen gegeben. Gleichzeitig läuft das Biopic Michael erfolgreich in den Kinos.

Die Brüder und Schwestern Eddie, Dominic, Aldo und Marie-Nicole Cascio erheben schwere Vorwürfe gegen den im Jahr 2009 verstorbenen Popstar Michael Jackson . In einer jüngsten Ausgabe der australischen Nachrichtensendung 60 Minutes Australia schilderten sie detailliert, wie sie sich als Kinder einer systematischen Gehirnwäsche unterzogen und über Jahre hinweg sexuell missbraucht worden sein sollen.

Die vier Geschwister, die sich selbst als Jacksons Geheimfamilie bezeichnen, hatten bereits im Februar 2026 eine Klage eingereicht, in der sie den Musiker als seriellen Kindesmissbraucher beschreiben, der über einen Zeitraum von 25 Jahren verügend hat. Die angeblichen Missbrauchshandlungen sollen an verschiedenen Orten stattgefunden haben, darunter die Neverland Ranch, das Anwesen der verstorbenen Schauspielerin Elizabeth Taylor und das Haus des Musikers Elton John.

Eddie Cascio, heute 43 Jahre alt, behauptet, Michael Jackson habe ihn erstmals im Alter von elf Jahren während der Dangerous-Tournee 1993 sexuell missbraucht. Mein Seele und meine Männlichkeit wurden mir genommen, genauso wie meine Kindheit, erklärte er emotional im Interview. Dominic schilderte ein angebliches Spiel, das deränger mit den Kindern gespielt habe, während Marie-Nicole davon sprach, der Popstar habe sich vor ihr entblößt, als sie zwölf Jahre alt war.

Aldo behauptete seinerseits von unangemessenem Verhalten seitens Jackson, der den Kindern laut dem Bericht auch verschreibungspflichtige Medikamente wie Xanax und Vicodin sowie Alkohol verabreicht haben soll. Die Familie Cascio war viele Jahre lang in Jacksons engstem Umfeld tätig, nachdem Dominic Cascio Sr., der Vater der Geschwister, den Musiker in den 1980er Jahren kennengelernt hatte.

Er arbeitete damals im Helmsley Palace Hotel in New York City und wurde später Teil von Jacksons innersten Kreis, während die Familie den Star auf Tourneen begleitete und regelmäßig auf der Neverland Ranch verbrachte. Eddie gab sogar an, Jackson im Alter von nur zwei Jahren kennengelernt zu haben. Die neuerlichen Anschuldigungen gegen den King of Pop kommen zu einem Zeitpunkt, in dem der verstorbene Sänger durch das Biopic Michael wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist.

Der Film, der Ende April in die Kinos kam, spielte innerhalb von zwei Wochen über 360 Millionen Euro ein und brachte Michaels Musik wieder auf die Charts. Dem gegenüber steht die Aussage eines Anwalts von Jacksons Nachlass, der die Vorwürfe als Erpressungsversuche bezeichnet. Diese Anschuldigungen kommen mehr als 15 Jahre nach Jacksons Tod – und tragen damit kein Risiko, wegen Verleumdung verklagt zu werden, laut Marty Singer gegenüber 60 Minutes Australia.

Die Debatte um Michael Jackson, der bereits zu Lebzeiten mit Vorwürfen des Kindesmissbrauchs konfrontiert war, erhitzt sich damit weiter und wirft erneut Fragen auf über die Privatsphäre und das Vermächtnis des King of Pop





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