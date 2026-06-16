Fünf Polizisten der Polizeidirektion Hannover wurden vom Dienst enthoben, da ihnen Körperverletzung im Amt vorgeworfen wird. Die Ermittlungen richten sich nicht nur gegen diese beiden Polizisten, sondern auch gegen drei weitere Beamte, die von dem mutmaßlichen Vorfall gewusst haben sollen.

Schwere Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Niedersachsen! Fünf Polizisten der Polizeidirektion Hannover wurden vom Dienst enthoben. Ihnen wird Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Im Fokus steht eine Durchsuchung im April 2025, bei der zwei Polizisten unverhältnismäßige körperliche Gewalt angewendet haben sollen.

Der Betroffene wurde dabei verletzt. Die Ermittlungen richten sich jedoch nicht nur gegen diese beiden Polizisten, sondern auch gegen drei weitere Beamte, die von dem mutmaßlichen Vorfall gewusst haben sollen, ohne ihn anzuzeigen. Gegen sie wird wegen des Anfangsverdachts der Strafvereitelung im Amt ermittelt. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang, heißt es von der Staatsanwaltschaft Hannover.

Hinweise an die interne Beschwerdestelle brachten den Fall ins Rollen. Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei weitere Polizeibeamte entlassen, gegen die Disziplinarverfahren wegen verschiedener dienstrechtlicher Verstöße laufen. Sie wurden in andere Bereiche der Polizeidirektion versetzt. Die Vorwürfe gegen die Beamten sorgen für erhebliche Unruhe innerhalb der Behörde.

Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten erklärte, dass die Vorwürfe das Vertrauen der Menschen in die Polizei beschädigen könnten. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wäre dies nicht nur ein möglicher Verstoß gegen geltendes Recht, sondern auch gegen die Werte und Maßstäbe der Polizei





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Polizeibeamte Körperverletzung Durchsuchung Strafvereitelung Polizeidirektion Hannover

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