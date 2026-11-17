Die Kapitänin von RB Leipzig, Sandra Starke, hat sich im März 2025 die Achillessehne gerissen. Die Operation in Frankfurt beendet ihre Saison und gefährdet die Karriere.

Die deutsche Nationalspielerin Sandra Starke beendete ihre aktive Laufbahn in der laufenden Saison vorzeitig. Die 33-jährige Kapitänin der Frauen-Bundesmannschaft von RB Leipzig erlitt am 9. März 2025 einen schweren Achillessehnenriss im rechten Fuß. Die Verletzung geschah während eines Passübungsdrills im Aufwärmen vor dem Pflichtspiel gegen Eintracht Frankfurt. Nach der Diagnose folgte am Dienstag eine chirurgische Behandlung in einer Frankfurter Klinik, um die strukturelle Integrität der Sehne wiederherzustellen.

Verletzungsmechanismus und medizinische Behandlung

Der genaue Zeitpunkt des Unglücks liegt wenige Minuten vor dem Anpfiff des Spiels in der Red Bull Arena. Sandra Starke sackte ohne fremde Einwirkung und plötzliches Aufpralltrauma schmerzverzerrt zu Boden. Der immediate Notruf leitete den Transport zur weiteren Diagnostik in die Uniklinik Leipzig ein. Die dort erstellten bildgebenden Verfahren bestätigten den kompletten Riss der Achillessehne. Am folgenden Tag folgte die operative Reparatur unter Fachärzten in Frankfurt. Für die Genesungsphase ist die Immobilisierung des verletzten Fußes durch eine spezielle Orthese, ein sogenanntes Walking Boot, vorgeschrieben. Dies dient der Schutzphase des chirurgischen Eingriffs und der initialen Heilung des Gewebes.

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Reaktionen der Vereinsführung und sportlicher Kontext

Viola Odebrecht, die Sportchefin von RB Leipzig, kommentierte den Vorfall mit deutlicher Betroffenheit. Sie bezeichnete den Ausfall der erfahrenen Spielerin als Schock für das gesamte Umfeld. Odebrecht betonte die zentrale Rolle Starke als Kapitänin und stabilisierende Kraft im Kader. Der Fokus liegt nun vollständig auf der medizinischen Rehabilitation. Die Vereinsleitung versprach eine umfassende Unterstützung während des langen Genesungsprozesses. Dies unterstreicht die hohe Wertschätzung der Führungsebene für die langjährige Treue und Leistung der Akteurin im Leipziger System.

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Karriererisiko und nationale Auserwähltheit

Die schwere Blessur stellt eine existenzielle Bedrohung für die professionelle Zukunft der Athletin dar. Expertenwarnungen deuten darauf hin, dass ein Achillessehnenriss in diesem Alter das Karriereende bedeuten könnte. Starke, die 6 Länderspiele für die deutsche DFB-Auswahl bestritt, kann auf eine respektable Nationalteam-Bilanz zurückblicken. Ihr letztes Aufreten im Nationaltrikot datiert vom Juni 2021 im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegen Chile. Die Unsicherheit bezüglich der vollständigen Wiederherstellung der Sprungkraft und Schnellkraft hängt schwer über ihrer sportlichen Zukunft. Die familiäre Verbindung zum Fußball ist durch ihren Bruder Manfred Starke gegeben, der als 35-jähriger Ex-Profi unter anderem in Rostock, Jena und Zwickau aktiv war.

Vertragssituation und langfristige Perspektiven

Die finanzielle und vertragliche Basis für die weitere Behandlung bietet ein bis Sommer 2027 gültiger Vertrag bei RB Leipzig. Diese lange Bindung garantiert eine kontinuierliche medizinische Betreuung und finanzielle Absicherung während der Reha. Der Vergleich mit anderen Fällen aus dem Kader verdeutlicht die Schwere der Verletzung. Benjamin Henrichs, ein 29-jähriger Kollege, erlitt im Dezember 2024 denselben anatomischen Schaden. Seine Rehabilitation verlief erfolgreich, doch individuelle biologische Faktoren spielen bei der Heilung eine große Rolle. Die Rückkehr auf das Spielfad erfordert monatelange physiotherapeutische Arbeit. Die ersten Schritte im Walking Boot sind der Anfang eines langen Weges zurück zur vollen Belastbarkeit. Die Unterstützung des Umfelds bleibt in dieser Phase entscheidend für das psychische und physische Wohlbefinden der Sportlerin. Die öffentliche Wahrnehmung richtet sich nun auf die Fortschritte der Operation und den weiteren klinischen Verlauf. Alle Beteiligten hoffen auf einen komplikationslosen Heilungsverlauf ohne Folgeschäden.