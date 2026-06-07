Schwerer Angriff auf Markt in Abu Zaeima: Mindestens elf Zivilisten getötet, Dutzende verletzt

Ein Angriff auf den Hauptmarkt von Abu Zaeima im Nordkordofan forderte nach Angaben von Aktivisten mindestens elf Tote und zahlreiche Verletzte. Die Menschenrechtsgruppe Emergency Lawyers kritisiert das Fehlen von Verantwortungszuweisungen und verweist auf weitere Drohnenangriffe, die bereits fast siebzig Todesopfer forderten. Der Bericht stellt den anhaltenden Konflikt zwischen der sudanesischen Armee und der RSF‑Miliz in den Mittelpunkt und betont die dringende Notwendigkeit internationaler humanitärer Hilfe für die vom Krieg stark betroffenen Regionen, insbesondere Darfur.

Am Samstag kam es in der von Paramilitärtruppen kontrollierten Stadt Abu Zaeima im nordkordofanischen Bundesstaat zu einem schweren Angriff, bei dem nach Angaben von Aktivisten mindestens elf Zivilisten getötet und Dutzende weitere verletzt wurden.

Die Menschenrechtsorganisation Emergency Lawyers, die seit fast drei Jahren die Verbrechen im andauernden Konflikt zwischen der sudanesischen Armee und der Miliz Rapid Support Forces dokumentiert, berichtete, dass das Ziel des Beschusses der Hauptmarkt von Abu Zaeima war. Die Aktivisten warnen, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte, geben jedoch keine Informationen darüber preis, welche Partei den Anschlag verübt hat. Auch die Konfliktparteien haben sich bislang nicht zu dem Ereignis geäußert.

In den vergangenen Tagen hatte Emergency Lawyers zusammen mit einem lokalen Vertreter bereits von zwei weiteren Drohnenangriffen in den Bundesstaaten West- und Nordkordofan berichtet, bei denen fast siebzig Menschen ums Leben gekommen seien. Diese Vorfälle verdeutlichen die anhaltende Brutalität des seit mehr als drei Jahren wütenden Bürgerkriegs, in dem die Streitkräfte des Militärführers Abdel Fattah al‑Burhan und die RSF‑Miliz des ehemaligen Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo um die Vorherrschaft kämpfen.

Schätzungen gehen davon aus, dass bereits Zehntausende Menschen getötet und mehr als elf Millionen Menschen aus ihren Heimatorten vertrieben wurden. Die internationale Gemeinschaft ist zunehmend besorgt über die wachsende Zahl tödlicher Drohnenangriffe. Im Mai äußerte der UN‑Menschenrechtskommissar Volker Türk seine Besorgnis über die hohen Opferzahlen und wies darauf hin, dass zwischen Januar und April landesweit mindestens achthundertachtzig Zivilisten bei Drohnenangriffen ums Leben gekommen seien.

Die Vereinten Arabischen Emirate und Äthiopien wurden von sudanesischen Behörden wegen mutmaßlicher Beteiligung an mehreren Drohnenangriffen beschuldigt, was die diplomatischen Spannungen weiter anheizt. Gleichzeitig fordert das Welternährungsprogramm die internationale Gemeinschaft auf, sofortige humanitäre Hilfe für die stark betroffene Region Darfur zu leisten, um das Überleben von Millionen von Flüchtlingen zu sichern.

Der Vizedirektor des Welternährungsprogramms, Carl Skau, besuchte die Region und betonte, dass die Welt bisher beim Versuch versagt habe, den Krieg zu verhindern, und nun nicht versagen dürfe, die Bedürftigen zu versorgen. Die humanitäre Lage verschärft sich weiter, da die kontinuierlichen Kämpfe und Luftangriffe die Versorgung mit Nahrung, Wasser und medizinischer Hilfe stark beeinträchtigen.

Experten warnen, dass ohne ein deutliches Ende der Feindseligkeiten die humanitäre Katastrophe im Sudan weiter eskalieren könnte, was nicht nur die direkte Bevölkerung, sondern auch die Stabilität der gesamten Region bedroht. Die anhaltenden Kämpfe, die massive Zerstörung von Infrastruktur und die unzähligen Todesopfer machen deutlich, dass die internationale Gemeinschaft dringend wirksame diplomatische und humanitäre Maßnahmen ergreifen muss, um das Leiden der sudanesischen Bevölkerung zu lindern und einen Weg aus dem vierjährigen Krieg zu finden





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