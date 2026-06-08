Schwerer Angriff in McDonald's-Filiale: Opfer kämpft mit schweren Verbrennungen

Ein Kollege übergoss Jacob Smith mit heißem Frittenfett, als er sich auf seine Schicht vorbereitete. Das Opfer erleidet schwerste Verbrennungen und muss sich in Kürze einer Hauttransplantation unterziehen.

Jacob Smith , ein 20-jähriger Mann, erleidet schwerste Verbrennungen , als ein Kollege ihn mit heißem Frittenfett übergießt. Der Vorfall ereignete sich Ende Mai in Yuba City , Kalifornien .

Der Täter, Jalani Bluett, floh vom Tatort, wurde jedoch wenig später von der Polizei gefasst und sitzt nun in Untersuchungshaft. Das Opfer, Jacob, kämpft mit seinen Verletzungen und muss sich in Kürze einer Hauttransplantation unterziehen. Seine Mutter fordert, dass der Täter für seine Tat zur Rechenschaft gezogen wird





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