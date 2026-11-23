Ein Brand im Krankenhaus in Berlin-Lichtenberg hat 15 Verletzte gefordert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Patient soll sein Zimmer in Brand gesetzt haben. 83 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Bei einem schwerwiegenden Zwischenfall in einem Berliner Krankenhaus am Sonntagabend wurden 15 Menschen verletzt. Die Berliner Polizei hat ermittelt und geht nun von einem besonders schweren Fall von Brandstiftung aus. Ein Sprecher der Behörde bestätigte diese Einschätzung öffentlich am Tatort. Die Ermittlungsbehörden sind sich derzeit sicher, dass ein Patient das Geschehen ausgelöst hat.

Das Feuer entstand in einem Zimmer im ersten Obergeschoss eines Gebäudeteils. Die Täteridentifikation durch die Berliner Polizei deutet darauf hin, dass dieser Patient sein Bett in seinem Zimmer selbst in Brand gesetzt hat. Dieser Akt der Brandstiftung führte zu einer raschen Eskalation der Lage im Klinikum an der Herzbergstraße.

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Die Alarmierung erfolgte über die moderne Brandmeldeanlage der Klinik. Der Feuerwehr wurde der Brand umgehend gemeldet, woraufhin schnelle Gegenmaßnahmen eingeleitet wurden. Insgesamt waren 83 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, um die Gefahr zu bannen und die Sicherheit der Gebäudestruktur zu gewährleisten.

Zwar konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, jedoch stellte sich die Rauchentwicklung als erhebliches Problem heraus. Rauch breitete sich in weiteren Bereichen des Gebäudes aus. Aus diesem Grund wurde das Krankenhaus vollständig geräumt, um die Patienten und das Personal zu schützen.

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Die Folgen der Rauchentwicklung und des Feuers waren für viele Anwesende verheerend. 15 Personen erlitten Verletzungen unterschiedlicher Schweregrade. Eine Person zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Eine weitere Person wurde von der Feuerwehr als schwer verletzt eingestuft. Beide Schwerverletzten wurden unter notärztlicher Begleitung in andere Krankenhäuser verlegt.

Auch weitere Beteiligte am Vorfall mussten medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Ein Pfleger und der mutmaßliche Täter erlitten eine Rauchvergiftung. Beide wurden in dem betroffenen Krankenhaus behandelt. Der Pfleger konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Der mutmaßliche Täter, ein Patient der Klinik, befindet sich derzeit in stationärer Behandlung. Die Berliner Polizei führt die Ermittlungen weiter, um den Tathergang vollständig aufzuklären. Die genauen Umstände der Brandstiftung werden im Rahmen der weiteren Untersuchung geprüft.