Das Kehlsteinhaus brennt ab, nur der Aufzug bleibt erhalten. Der Freistaat Bayern plant einen interpretativen Wiederaufbau mit Bildungs- und Gastronomiebereich.

Das historische Kehlsteinhaus auf dem Edelstein bei Berchtesgaden steht nach einem verheerenden Brand in Asche. Obwohl die Außenwände bis auf das Grundgerüst niedergebrannt sind, hat der berühmte goldene Aufzug das Inferno weitgehend unbeschadet überstanden. Um Beschädigungen an diesem einzigartigen Artefakt zu vermeiden, wurde er während der Löscharbeiten und der Sicherungsphase sorgfältig mit Planen abgedeckt und geschützt. Für das Gebäude als Ganzes ist dieser Erhalt jedoch nur ein kleiner Trost, da die restliche Substanz als verbrannt gilt.

Zustand nach dem Brand im Oktober

Feuerwehrleute kämpften bis tief in die Nacht im Oktober, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, doch das Ergebnis war eine komplette Ruine. Der Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden hat bestätigt, dass Snow, Frost und Nässe die ohnehin schon geschädigte Struktur weiter belasten. Um dies zu minimieren, wurden provisorische Verschlüsse an den Fensteröffnungen angebracht und freiliegendes Mauerwerk ebenfalls mit Schutzplanen abgedeckt. Die Aufräumarbeiten im Inneren des Gebäudes und auf der Terrasse werden fortgesetzt, solange es die Witterung zulässt.

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Interpretativer Wiederaufbau mit Bildungsaspekt

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Kunstminister Markus Blume, beide von der CSU, haben den Wiederaufbau des Hauses bereits angekündigt, da der Freistaat Bayern Eigentümer der Immobilie ist. Experten haben sich jedoch eindeutig gegen eine exakte Rekonstruktion des ursprünglichen Zustands ausgesprochen. Stattdessen wird ein so genannter interpretativer Wiederaufbau angestrebt, der einen klareren Bildungsaspekt in den Vordergrund stellt.

Landrat Michael Koller von Berchtesgaden bezeichnete die schnell vorangeschrittenen Sicherungsarbeiten als beeindruckend, betonte aber, dass die Vergangenheit des Hauses im Nationalsozialismus nicht verschwiegen werden darf. Das Ziel ist es, die historische Bedeutung des Ortes als Teil des Komplexes am Obersalzberg aufzuarbeiten, anstatt ihn nur als museales Abbild zu restaurieren. Dies erfordert eine neue Konzeption, die über die reine Architektur hinausgeht.

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Touristische Nutzung und Gastronomie

Der interpretative Wiederaufbau soll zudem einen touristischen Nutzen für die Region bieten. Dies würde bedeuten, dass im wiedererrichteten oder rekonstruierten Zustand auch eine Gastronomie eingerichtet wird. Das denkmalgeschützte Haus wurde seit 1952 als frei zugängliche Berggaststätte genutzt und zog jährlich rund 300.000 Touristen an, die die Panoramablicke genossen. Eine Wiedereröffnung als reines Denkmal wäre wirtschaftlich für den Betreiber schwer tragbar.

Der Wiederaufbau als funktionierende Hütte mit pädagogischem Schwerpunkt könnte die Attraktivität des Ortes erhalten. Kritiker befürchten jedoch, dass durch die Einrichtung einer Gastronomie die ernste historische Botschaft verwässert wird. Die Diskussion darüber, wie genau die Balance zwischen Touristenattraktion und historischer Aufarbeitung gehalten wird, ist noch nicht abgeschlossen.

Aktuelle Sperrung und Zugangsbeschränkungen

Vorerst bleibt das gesamte Gelände für Besucher gesperrt, um die Sicherheit der Menschen und der Arbeitskräfte zu gewährleisten. Für Drohnenpiloten gilt aktuell eine strikte Flugverbotszone, um die Baustelle und die Sicherungsmaßnahmen nicht zu stören. Die Wände sind pechschwarz und der Putz ist stellenweise abgeplatzt, Trümmer liegen überall verteilt. Bis zur Klärung der Baupläne und der Freigabe durch die zuständigen Behörden bleibt der Edelstein für die breite Öffentlichkeit geschlossen.