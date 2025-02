Schwerer Busunfall in Hemer: Mehrere Verletzte, zwei Personen in Lebensgefahr

Ein Linienbus kollidierte am Samstagmorgen in Hemer mit fünf Autos, wodurch ein großes Trümmerfeld entstand. Mehrere Personen wurden schwer verletzt, zwei wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Am Samstagmorgen ereignete sich in Hemer , im Sauerländischen Kreis, ein schwerer Busunfall . Ein Linienbus kollidierte mit fünf Autos, wodurch ein großes Trümmerfeld entstand. Mehrere Personen wurden schwer verletzt, zwei wurden mit Rettungshubschrauber n in Krankenhäuser geflogen. \Der Unfall ereignete sich an einer Hauptstraße in Hemer . Der Bus, der aus Altena kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war, kam laut Polizeiangaben aus noch unklaren Gründen plötzlich nach links ab.

Er prallte gegen einen Baum, zog dann nach rechts auf die Fahrbahn und kollidierte mit fünf Autos: vier geparkte Fahrzeuge und einem fahrenden Auto. Ein der geparkten Wagen wurde vom Linienbus gegen die Front einer Pizzeria gedrückt. Der Bus kam laut Polizeiangaben erst nach insgesamt 150 bis 200 Metern, nachdem er mehrere Fahrzeuge erfasst hatte, an einem stillgelegten Backsteingebäude zum Stehen. \Der Busfahrer (62 Jahre) und eine 19-Jährige, die im Bus saß, wurden besonders schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken in Bochum und Gießen gebracht. Der Busfahrer schwebt laut Mitteilung in Lebensgefahr. Unter den anderen elf Verletzten haben acht Personen schwere Verletzungen erlitten und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Drei Menschen wurden leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Zu den Verletzten gehören auch zwei Kinder und ein Jugendlicher. Die Polizei konnte zunächst nicht sagen, ob sie leicht oder schwer verletzt waren. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Man wird vom Polizeipräsidium Dortmund mit einem spezialisierten Team unterstützt. Der Unfallhergang muss genau aufgenommen und rekonstruiert werden. Die weiträumige Sperrung wird voraussichtlich bis in den Nachmittag beibehalten müssen.





