Schwerer Chemieunfall in Washington: Acht Tote nach Tankbersten in Verpackungsfabrik

Bei einem Unfall in einer Fabrik in Washington ist ein großer Chemietank mit Millionen Litern Weißlauge geplatzt. Acht Menschen starben, weitere wurden verletzt. Ein Teil der Lauge lief in den nahen Columbia River.

Bei einem schweren Industrieunfall in einer Verpackungsfabrik im US-Bundesstaat Washington sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände eines Unternehmens, das Kartons für Flüssigkeiten herstellt, als ein riesiger Tank mit mehr als 3,4 Millionen Litern Weißlauge platzte.

Weißlauge ist eine stark ätzende Natronlauge, die unter anderem in der Papier- und Textilindustrie verwendet wird. Nach dem Bersten des Tanks wurden zunächst neun Arbeiter vermisst; sechs von ihnen konnten inzwischen tot geborgen werden, womit sich die Zahl der bestätigten Todesopfer auf acht erhöht. Die Feuerwehr hatte bereits am Tag zuvor erklärt, dass keine Überlebenden mehr erwartet werden.

Zudem wurden acht Personen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Rettungs- und Aufräumarbeiten gestalteten sich extrem schwierig, da der beschädigte Tank als einsturzgefährdet eingestuft wurde und ein kontrolliertes Vorgehen erfordert. Das Fabrikgelände liegt unmittelbar am Columbia River, der die Bundesstaaten Washington und Oregon trennt. Laut Feuerwehr gelangte ein Teil der ätzenden Lauge in den Fluss, was zu einer environmentalen Gefährdung führen und weitere Maßnahmen der Umweltbehörden nach sich ziehen könnte.

Die Ursache des Tankversagens ist noch unklar und wird von den zuständigen Stellen untersucht. Das Unglück wirft erneut Fragen zur Sicherheit von Industrieanlagen auf, die mit großen Mengen gefährlicher Chemikalien umgehen





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