Schwerer Frontalcrash auf B311: Drei Tote und viele Verletzte bei Erbach

Bei einem massiven Frontalcrash auf der B311 bei Erbach sind drei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens sieben Fahrzeuge waren beteiligt. Die Straße bleibt gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 311 in Baden-Württemberg sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Der tödliche Frontalcrash ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Nähe von Erbach. Bei dem Zusammenstoß waren nach ersten Ermittlungen mindestens sieben Autos involviert, wobei die Wucht der Kollision dazu führte, dass Trümmerteile sich über eine Länge von 300 Meter weit über die Fahrbahnen verteilten.

Unfallhergang und Kollisionsdynamik

Laut Angaben der Polizei versuchte einer der Autofahrer, am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 311 bei Erbach zu überholen. Dieses Überholmanöver missglückte offenbar, was dazu führte, dass der Fahrer eines Audi frontal in einen Skoda krachte. Die massive Kollision zerriss das Audi durch die enorme Wucht des Aufpralls in zwei Teile. Aufgrund der Zerstörungskraft rasten weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle, was zu einer Verkettung von mehreren Zusammenstößen führte.

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Verletztensituation und Rettungsmaßnahmen

Die Zahl der Verletzten ist hoch und wird auf 14 Personen geschätzt, wie das Nachrichtenportal Schwäbische Zeitung meldet. Einer der Verletzten schwebt laut Berichten in Lebensgefahr, während die Identitäten der Toten und der Schwerverletzten bisher noch nicht geklärt sind. Der Polizeisprecher betonte vor Ort, dass es sich um ein riesiges Trümmerfeld handelt und die Lage unübersichtlich sei. Ein Notarzt, der in der Nähe wohnt, hörte den heftigen Knall zu Hause und eilte sofort mit seinem Rennrad zur Unfallstelle, um Erste Hilfe zu leisten, bevor die professionellen Rettungskräfte eintrafen.

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Reaktionen der Behörden und Sperrung

Am Abend bestätigte der Polizeisprecher gegenüber BILD, dass die B311 zwischen Dellmensingen und Donaurieden weiterhin gesperrt bleibt. Die Einsatzkräfte sind mit der Bergung der Fahrzeuge und der Aufräumarbeiten beschäftigt, wobei die Auswertung des Trümmerfeldes eine erhebliche Herausforderung darstellt. Die Ermittlungen zu den genauen Ursachen des Unfalls sind im vollen Gange, um den Hergang des missglückten Überholmanövers und die Beteiligung der weiteren Fahrzeuge vollständig aufklären zu können.

Verkehrsauswirkungen und langfristige Folgen

Die Sperrung der Bundesstraße hat erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in der Region. Fahrer müssen mit langen Umleitungen und Verkehrsbehinderungen rechnen, bis die Straßen wieder freigegeben werden. Die Polizei rät Angehörigen der Opfer und Beteiligten, Geduld zu zeigen, da die Identifizierung der Verletzten und die Sicherung der Beweise Zeit benötigen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, den Einsatzkräften möglichst viel Raum zu lassen, um die notwendige Arbeit am Unfallort ungestört durchführen zu können.