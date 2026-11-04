Schwerer LKW-Aufprall auf St 2052: Straße zwischen Odelzhausen und Pfaffenhofen gesperrt

Zwei Lastwagen kollidieren auf der St 2052 bei Pfaffenhofen. Ein Fahrer bleibt leicht verletzt, der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Staatsstraße ist mehrere Stunden gesperrt.

Zwei schwere Lastwagen kollidierten am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2052 im Landkreis Dachau, was zu erheblichem Verkehrsaufkommen und großen Sachschäden führte. Die Kollision ereignete sich in der Zeit zwischen Odelzhausen und Pfaffenhofen an der Glonn, wobei einer der beiden beteiligten Fahrer bei dem Vorfall leicht verletzt wurde. Die Unfallstelle zog sich über mehrere Stunden hin, da die Instandsetzung und Bergung der beschädigten Fahrzeuge und der geladenen Ladung komplexe Maßnahmen erforderten.

Unfallhergang und Verursacher des Vorfalls

Der Hergang des Unfalls begann gegen 10 Uhr, als ein 41-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg mit seinem Lastwagen-Gespann von Odelzhausen aus in Richtung Pfaffenhofen an der Glonn fuhr. An seinem Fahrzeug war eine große Arbeitsmaschine, bei der es sich um einen Kran handelte, angehängt. Laut Angaben der Polizei geriet dieser Anhänger mit der schweren Maschine kurz vor dem Kreisverkehr in Pfaffenhofen an der Glonn aus bis dato ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Der Fahrer des entgegenkommenden LKW, ein 46-Jähriger, konnte trotz eines starken Bremsmanövers die Kollision mit dem in der falschen Spur liegenden Anhänger nicht mehr vermeiden.

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Schwere Folgeschäden und Schwerverkehrsanalyse

Die Wucht der Kollision war enorm, wodurch der mit der Arbeitsmaschine beladene Anhänger umkippte. Dies zog das gesamte Gespann des erstgenannten Fahrers auf die linke Straßenseite, wo sowohl der Lastwagen als auch der Anhänger nach dem Aufprall liegen blieben. Der 46-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. An beiden involvierten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein erheblicher Sachschaden, der sich insgesamt im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich bewegen dürfte. Die genaue Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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Sperrung der Staatsstraße und Bergemaßnahmen

Als unmittelbare Folge der Kollision wurde die Staatsstraße zwischen Odelzhausen und Pfaffenhofen an der Glonn für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Dies hatte massive Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in der Region, da die B 300 und andere alternative Routen stark frequentiert wurden. Die Räumung der Unfallstelle und die Bergung des auf der Fahrbahn liegenden Krans sowie der beschädigten Anhänger erforderten den Einsatz einer spezialisierten Bergungsfirma. Diese Maßnahmen waren notwendig, um die Straße sicher und vollständig wieder freizugeben.

Wiedereröffnung und aktuelle Verkehrslage

Die Aufräumarbeiten auf der St 2052 zogen sich über den Vormittag hin, sodass die Staatsstraße erst um kurz vor 14 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt herrschte auf der gesamten betroffenen Strecke Stau, was zu erheblichen Verzögerungen für Pendler und Lieferverkehr führte. Die Polizei bestätigt, dass der Unfallhergang noch nicht vollständig aufgeklärt ist und die Spuren sichert. Die betroffene Fahrzeugflotte und die beteiligten Logistikunternehmen sind nun mit der Abwicklung der Schadensregulierung beschäftigt, die aufgrund der hohen Schäden im mittleren sechsstelligen Bereich komplex verlaufen wird.