Schwerer Lkw-Unfall bei Denklingen - zwei Tote, Großbrand und erheblicher Umweltschaden

Am Mittwochmorgen kollidierten auf der B17 bei Denklingen zwei Lastkraftwagen frontal, ein Fahrzeug geriet in Flammen. Beide Fahrer konnten trotz des Einsatzes von rund 120 Rettungskräften nicht gerettet werden. Durch das Durchbrechen der Transportbehälter flossen große Mengen Klärschlamm auf die Fahrbahn, was umfangreiche Aufräum‑ und Sanierungsarbeiten nach sich zog. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr ereignete sich ein verheerender Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 17 bei Denklingen im Landkreis Landsberg am Lech, bei dem zwei Lastkraftwagen frontal zusammenstießen.

Der Aufprall war so stark, dass die Führerhäuser beider Fahrzeuge komplett zerstört wurden; das Führerhaus des einen Lkw brannte sogar lichterloh. Der erste Fahrer, der im brennenden Fahrzeug eingeklemmt war, hatte keinerlei Möglichkeit, dem Inferno zu entkommen, und verstarb noch am Unfallort. Der zweite Fahrer wurde ebenfalls eingeklemmt, konnte jedoch dank des schnellen Eingreifens von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Anschließend wurde er nach einer ersten Versorgung im Rettungshubschrauber in das Klinikum Murnau geflogen, wo er schließlich an den schweren Verletzungen verstarb. Insgesamt kämpften rund 120 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehr, Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk und Polizei, verzweifelt um das Leben der beiden Fahrer, doch die Bemühungen waren vergeblich. Nach dem Zusammenstoß wurde auch ein erheblicher Umweltschaden verursacht. Durch das Durchbrechen der Transportbehälter flossen große Mengen an Klärschlamm auf die Fahrbahn.

Klärschlamm ist ein Rückstand, der bei der Aufbereitung von Abwasser entsteht und eine hohe Belastung für Boden und Gewässer darstellt. Die Straßenbaubehörde war sofort vor Ort und informierte das zuständige Wasserwirtschaftsamt. Auf Grund der ausgelaufenen Flüssigkeiten muss ein Teil des kontaminierten Untergrunds abgefahren und fachgerecht entsorgt werden, bevor die Straße wieder freigegeben werden kann. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauern noch an und werden{ } von spezialisierten Einsatzkräften durchgeführt, um eine weitere Umweltbelastung zu verhindern.

Zusätzlich zu den humanitären und ökologischen Folgen entstand ein erheblicher Sachschaden. Beide Lastkraftwagen wurden als Totalschaden eingestuft, und die geschätzten Kosten für die beschädigte Infrastruktur und die geretteten Einsatzmittel belaufen sich auf etwa 100.000 Euro. Ein unabhängiger Gutachter wurde hinzugezogen, um die genauen Schadenshöhen zu ermitteln und die Haftungsfrage zu klären. Neben den beiden Rettungs‑ und Polizeihubschraubern, die zur Versorgung der Verletzten eingesetzt wurden, war die gesamte Einsatzlage von einer intensiven Koordination zwischen den beteiligten Behörden geprägt.

Die Ereignisse haben die Region tief erschüttert und zeigen, wie wichtig schnelle, gut koordinierte Reaktionen bei schweren Verkehrsunfällen sind, um Menschenleben zu retten und Umweltschäden zu begrenzen





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