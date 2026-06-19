Schwerer Polizeieinsatz in Mönchengladbach: Frau nach Schuss verletzt

Bei einem Einsatz in Mönchengladbach wurde eine Frau, die mit einem Messer unterwegs war, von einem Polizisten angeschossen. Sie schwebt in Lebensgefahr. Die Ermittlungen übernimmt die Polizei Aachen.

In Mönchengladbach kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Polizeieinsatz , bei dem eine Frau von einem Schuss getroffen wurde. Gegen 23 Uhr wurden Beamte zu einer Tankstelle an der Dahlener Straße, Ecke Urftstraße, gerufen, weil eine Frau dort mit einem Messer herumlief.

Vor Ort fiel ein Schuss aus einer Dienstwaffe, wie die Polizei Mönchengladbach gegenüber BILD bestätigte: 'Wir können bestätigen, dass die Frau durch Schusswaffengebrauch getroffen wurde.

' Die schwer verletzte Frau wurde notoperiert und schwebt in Lebensgefahr. Nach BILD-Informationen liegt sie im künstlichen Koma und war am Einsatzort noch ansprechbar. Die genauen Umstände des Einsatzes, insbesondere ob die Frau mit dem Messer auf die Polizisten losging, werden noch ermittelt. Da die örtliche Polizei Mönchengladbach selbst von dem Vorfall betroffen ist, wird die Untersuchung von der Polizei Aachen übernommen.

Kriminalbeamte aus Aachen trafen noch in der Nacht am Einsatzort ein, um mögliche Spuren zu sichern. Während der Spurensicherung blieb die Dahlener Straße in Fahrtrichtung Rheydter Innenstadt zwischen der Straße Morr und der Urftstraße gesperrt. Die genauen Hintergründe der Attacke, das Alter der Frau und ihr motivations sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Abläufe des Einsatzes zu rekonstruieren.

Die Tankstelle selbst wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt, um die Unfallstelle zu schützen und forensische Untersuchungen durchzuführen. Die betroffene Frau wurde nach der Notoperation in ein Krankenhaus gebracht, wo sie weiterhin in kritischem Zustand versorgt wird. Die Sicherheitsbehörden prüfen, ob der Schusswaffengebrauch verhältnismäßig war, was zu weiteren Untersuchungen führen könnte. Die Anwohner in der Umgebung wurden durch den lauten Einsatz und die Straßensperrung verunsichert.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden, um den Hergang vollständig aufzuklären. Der Vorfall wirft Fragen zum Umgang mit psychisch belasteten Personen und den rechtlichen Grundlagen für Schusswaffengebrauch bei der Polizei auf. Die zuständige Staatsanwaltschaft wird in die weiteren Ermittlungen eingebunden, um eine objektive Bewertung sicherzustellen. Die Blockade der Hauptverkehrsstraße führte zu temporären Staus und Umleitungen, die bis in die frühen Morgenstunden andauerten.

Die Polizei Aachen als leitende Behörde veröffentlichte bisher nur begrenzte Informationen, um den laufenden Untersuchungen keinen Vorrang zu geben. Details zur Art des Messers und ob die Frau tatsächlich aggressiv auf die Beamten zuging, sind noch nicht abschließend geklärt. Die forensischen Teams dokumentierten den Einsatzort minutiös, um später ein genaues Bild der Situation zu erhalten. Die betroffene Tankstelle bleibt bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr gesperrt, da möglicherweise weitere Beweismittel gesichert werden müssen.

Der Vorfall unterstreicht die Gefahren, denen Polizisten im täglichen Dienst ausgesetzt sind, und die schwierigen Entscheidungen, die in Sekunden getroffen werden müssen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, von Spekulationen abzusehen und die Ermittlungsarbeit der Behörden zu respektieren. Diebstähle oder andere Vorkommnisse an der Tankstelle in der Vergangenheit könnten möglicherweise ebenfalls in die Untersuchungen einfließen. Ein solcher Einsatz wirft immer auch Fragen nach der Schulung und Ausrüstung der Einsatzkräfte auf, um auf derartige Krisensituationen angemessen reagieren zu können.

Die beteiligten Polizisten wurden vorerst vom Dienst freigestellt, um ihre Aussagen zu den Vorkommnissen zu sammeln und psychologisch zu betreuen. Die genaue Uhrzeit des Schusses und die Anzahl der abgegebenen Schüsse sind weiteren Analysen vorbehalten. Die Sicherung der Tatstelle erfolgte unter größtmöglicher Sorgfalt, um keine Beweise zu zerstören. Die Anwohner berichteten von einem großen Aufgebot an Rettungsfahrzeugen und Polizeikräften, die in der Nacht zusammenkamen.

Die Verbindung zwischen der Dahlener Straße und der Urftstraße wurde komplett gesperrt, was auch den öffentlichen Nahverkehr beeinträchtigte. Die Tankstelle selbst ist bekannt für ihre zentrale Lage und frequentierte Nutzung, was die Komplexität der Spurensicherung erhöht. Die Polizei bittet um Geduld, da eine gründliche Untersuchung Zeit in Anspruch nimmt. Die möglichen Motive der Frau könnten im persönlichen, psychischen oder sozialen Bereich liegen und werden in den kommenden Tagen näher beleuchtet.

Die Staatsanwaltschaft wird entscheiden, ob gegen die Frau nach ihrer Genesung Anklage erhoben wird. Die forensischen Gutachten werden entscheidend sein, um den genauen Hergang zu rekonstruieren und mögliche Fehler im Polizeihandeln auszuschließen. Der Einsatz wirft ein Schlaglicht auf die Lebensrealität von Menschen in akuten Krisen und die Notwendigkeit von Deeskalationsstrategien. Gleichzeitig wird die Arbeit der Polizei in solchen Ausnahmesituationen öffentlich diskutiert.

Die Sperrung der Dahlener Straße wurde am nächsten Morgen teilweise aufgehoben, jedoch blieb die direkte Umgebung der Tankstelle weiterhin abgesperrt. Die Polizei Aachen wird voraussichtlich im Laufe der Woche weitere Details bekannt geben, sobald die ersten Ermittlungsergebnisse vorliegen. Die betroffene Frau befindet sich weiterhin im Krankenhaus und kann aufgrund ihres Zustands noch nicht vernommen werden. Ihre Identität ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht worden.

Die Beamten, die an dem Einsatz beteiligt waren, werden in den nächsten Tagen ihre dienstlichen Aussagen niederschreiben müssen. Die innere Dienstleitung der Polizei wird den Vorfall ebenfalls aufarbeiten, um eventuelle Konsequenzen für die Ausbildungs- und Einsatzrichtlinien zu ziehen





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