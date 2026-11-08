Schwerer Rückschlag für BVB: Chukwuemeka mit Muskelfaserriss verletzt

Carney Chukwuemeka muss seine Nationalmannschaftsausbildung absagen. Der BVB-Spieler erlitt einen Muskelfaserriss im Spiel gegen SV Elversberg und fällt mehrere Wochen aus.

Der FC Borussia Dortmund erleidet vor Beginn der Länderspielpause einen weiteren verletzungsbedingeten Schaden im Kader. Nach Serhou Guirassy muss auch Offensivspieler Carney Chukwuemeka eine Pause einlegen. Dies betrifft den 23-jährigen Österreicher, der beim 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg eine Verletzung erlitt.

Verletzungsdetails im Duell gegen Elversberg

Die Situation eskalierte in der 34. Spielminute, als Chukwuemeka sich zunächst an den linken Oberschenkel griff und sich anschließend auf den Rasen setzte. Eine Einwirkung durch einen Gegenspieler war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht erkennbar. Die Diagnose fiel eindeutig aus: Der Offensivspieler konnte nicht fortgesetzt werden und musste in der 34. Minute durch den 24-jährigen Maximilian Beier ersetzt werden.

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Befund: Muskuläre Probleme und Ausfallzeit

Trainer Niko Kovac äußerte sich nach dem Abpfiff klar zum Zustand des 23-Jährigen. Dem Trainer zufolge handelt es sich um muskuläre Probleme, die wahrscheinlich einen Faserriss beinhalten. Aufgrund dieser Diagnose wird erwartet, dass Chukwuemeka mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Dieser Befund verschärft die Personalsituation in der Offensive signifikant. Die Verletzung ereilte den Spieler zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da seine Formkurve in den letzten Monaten deutlich nach oben tendierte. Der technisch versierte Angreifer hatte sich durch konstante Auftritte wieder in die Startelf zurückgekämpft und durfte gegen Elversberg sogar von Beginn an auflaufen.

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Folgen für Nationalmannschaft und Saison

Die Ausfälle beeinträchtigen auch die Verfügbarkeit für internationale Aufgaben. Sowohl Carney Chukwuemeka als auch der bereits verletzte Torjäger Serhou Guirassy werden voraussichtlich nicht mit ihren Nationalmannschaften abreisen. Stattdessen sollen sie in Dortmund verbleiben, um sich dort medizinisch versorgen zu lassen.

Sportdirektor Ole Book zeigte sich nach dem Spiel besorgt über die Lage des 23-Jährigen. Er betonte, dass muskuläre Verletzungen bei Chukwuemeka immer eine große Sorge darstellen, da der Spieler in der Vergangenheit bereits häufiger unter ähnlichen Beschwerden litt. Für Guirassy wird eine Rückkehr nach der Länderspielpause erhofft, während bei Chukwuemeka von einer längeren Pause auszugehen ist.