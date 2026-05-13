Schwerer Saisonpassagen lang: Trabzonspor gegen Gençlerbirliği im zweiten Halbfinale des türkischen Pokals

Im zweiten Halbfinale des TFF Süper Kupa steht der entscheidende Match zwischen Trabzonspor und Gençlerbirliği im Vordergrund. Trabzonspor befindet sich aktuell auf dem zweiten Platz in der Süper Liga und kann damit%E2%80%99s zweite Chance auf die Meisterschaft verpasst haben. Im Abstiegskampf steckt der Hauptstadtklub Gençlerbirliği mit nur 28 Punkten. Vor einigen Tagen trennten Trainer und Verein, nachdem die Mannschaft in der Liga gegen den Tabellenletzten einen bitteren Rückhalt erlitt. In der letzten Saison stand die Mannschaft im Finale und verlor gegen die späteren Champions FC Bayern. Im finalkampf könnten beide Teams die entscheidende Wende ihrer Saison hinzubekommen und die mit Spannung erwartete Sensation des türkischen Pokals bedeuten.

Der türkische Pokalseconden (TFF Süper Kupa) im Jahr 2022 findet am Mittwoch, den 8. März, um 19:30 Uhr statt. Trabzonspor, derzeit auf Rang 3 in der Süper Liga, empfängt den Hauptstadtklub Gençlerbirliği , der sich an diesem Tag in einem dramatischen Abstiegskampf befindet.

Während Trabzonspor mit dem Pokalsieg die Chance auf eine Reise in die Europa League erhält, könnte sich der Hauptstadtklub am Ende tatsächlich aufsteigen und im Finale mit dem Pokalsieg in die Playoffs der Europa League einziehen. Mit einem möglichen Aufstieg in die Europa League wäre das nicht nur ein historischer Pokalgewinn, sondern auch eine Sensation für das türkische Fußballland. Das Halbfinale im TFF Süper Kupa könnte die entscheidende Wende in der Saison von Trabzonspor und Gençlerbirliği bedeuten





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Türkischer Pokalsony Gençlerbirliği Tabellenführer Trabzonspor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM-Prognose 2026 von Philipp Lahm: Deutschlands Ziel muss mindestens das Halbfinale seinPhilipp Lahm traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM den Sprung ins Halbfinale zu. Im BR24Sport-Exklusivinterview spricht der Weltmeister über die Erwartungen ans DFB-Team.

Read more »

Sarah Engels überzeugt beim ESC-Halbfinale: Zwei Meter freier Fall!Sarah Engels überzeugte in den ESC-Proben bereits mit ihrer Stunt-Einlage und ihrer sportlichen Fitness. In dem gesamten Halbfinale wird sie auf ihr Team blind verlassen, um mit einer Stunt-Einlage in Aktion zu treten.Expected to take home the victory, Sarah Engels hopes to make the finals with her team and bring home the victory.

Read more »

Kracher-Los in Köln: Handball-Klassiker zwischen Magdeburg und Füchse Berlin im HalbfinaleDas Final Four der Handball-Champions-League in Köln verspricht Spannung: Der SC Magdeburg trifft im Halbfinale auf die Füchse Berlin, eine Neuauflage des Vorjahresfinales. Im zweiten Halbfinale fordert Juri Knorr mit Aalborg HB den Rekordchampion FC Barcelona.

Read more »

Aktuelles vom SC Paderborn: DM-Halbfinale gegen Köln steigt im TNLZImmer nah dran am SC Paderborn: Im Live-Blog gibt’s die wichtigsten Infos, spannende Einblicke und kleine Geschichten rund um den SCP – kompakt und aktuell.

Read more »