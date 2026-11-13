Schwerer Schiffsunfall: Tanker rammt Kreuzfahrtschiff in New Orleans

Ein 160 Meter langer Tanker hat am Freitagmittag in New Orleans ein Kreuzfahrtschiff mit bis zu 150 Personen an Bord gerammt. Der Hafen bestätigt aktive Rettungsmaßnahmen.

Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr Ortszeit kam es zu einem schweren Schiffsunfall auf dem Mississippi in New Orleans. Ein 160 Meter langer Tanker rammte das Flusskreuzfahrtschiff American Heritage, das am Anleger des Hafenverwaltungsgebäudes festgemacht war. Bei dem Zusammenstoß kippte das Passagierschiff um, wobei sich nach ersten Informationen bis zu 150 Personen an Bord befanden.

Kollisionsorte und Zeitplan des Unfalls

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Crescent City Connection, einer großen Brücke über den Mississippi. Der Tanker Atlantic Asphalt fuhr gegen das Passagierschiff American Heritage. Das Kreuzfahrtschiff hatte die Anlegestelle etwa zwei Stunden vor dem Unfall erreicht. Die Passagiere sollten das Schiff zu diesem Zeitpunkt gerade verlassen.

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Einsatzkräfte und Rettungsmaßnahmen

Zahlreiche Rettungskräfte rückten nach dem Aufprall sofort an. An den Sicherungs- und Rettungsarbeiten waren die Hafenpolizei, die Feuerwehr von New Orleans, die örtliche Polizei, weitere Rettungskräfte und die US-Küstenwache beteiligt. Die Passagiere wurden ins Verwaltungsgebäude des Hafens gebracht, wo sie medizinisch untersucht und betreut wurden.

Stakeholder Statements und Status

Der Port of New Orleans erklärte, die unmittelbare Priorität liege bei der Sicherheit aller Passagiere, Besatzungsmitglieder und Ersthelfer. Es handele sich weiterhin um einen aktiven und sich entwickelnden Vorfall. Weder die Anzahl möglicher Verletzter noch die genaue Ursache des Zusammenstoßes seien bisher bestätigt worden.

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Daten des Tankers Atlantic Asphalt

Der Tanker Atlantic Asphalt transportiert Asphalt und Bitumen. Er fährt unter der Flagge der Marshallinseln. Das Schiff wurde im Jahr 2017 gebaut. Es ist rund 160 Meter lang und 23,5 Meter breit. Der Unfallort in New Orleans liegt im Herzen der USA.

Reaktionen der Behörden vor Ort

Der örtliche Fernsehsender WGNO berichtete über die Lage am Hafen. Die Amerikanische Flussschifffahrt American Heritage war das betroffene Passagierschiff. Die Stadt New Orleans koordiniert die weiteren Schritte nach dem schweren Zusammenstoß am Mississippi.