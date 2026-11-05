Schwerer Schusswaffeneinsatz in Berlin-Wedding: 22-Jähriger getroffen

Ein 22-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in Berlin-Wedden von Unbekannten niedergeschossen. Die Mordkommission ermittelt, die Lebensgefahr ist nicht ausgeschlossen.

Am Mittwochabend gegen 18:10 Uhr ereignete sich ein schwerer Vorfall mit einer Schusswaffe in der Seestraße in der Nähe der Kreuzung mit der Lütticher Straße im Berliner Bezirk Wedding. Bei dem Zwischenfall wurde ein 22-jähriger Mann mehrfach angeschossen. Die Polizei Berlin bestätigte den Einsatz und gab bekannt, dass der Verletzte unmittelbar am Tatort von den vor Ort eingetroffenen Rettungskräften medizinisch versorgt wurde.

Unmittelbar nach der Versorgung durch das Sanitätspersonal wurde das Opfer in ein Krankenhaus transportiert, um weitergehende medizinische Behandlungen zu erhalten. Ein Sprecher der Berliner Polizei erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 22-Jährige in Lebensgefahr schwebt. Die genauen Umstände der Schüsse und der Zustand des Mannes wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht detailliert öffentlich gemacht.

Also read Oracle platzt sieben Milliarden US-Dollar schwerer KI-Chipdeal mit Tencent nach US-Druck

Tathergang und Tatortbeschreibung

Der 22-jährige Verletzte befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Gehweg an der genannten Ecke. In unmittelbarer Nähe des Tatorts, also an der Ecke zur Lütticher Straße, befindet sich ein sogenannter Spätkauf, der oft Treffpunkt ist. Die Polizei hat den Bereich sofort für die Spurensicherung und die Befragung von Zeugen abgesperrt, um den Tatort zu sichern und mögliche Hinweise zu sammeln.

Bisherige Informationen lassen nicht eindeutig erkennen, ob es sich um einen einzelnen Schützen oder um mehrere Täter handelte. Die Polizei Berlin teilte mit, dass der Grad der Verletzungen des Mannes zum aktuellen Stand der Ermittlungen noch nicht veröffentlicht wird. Die Sicherung des Tatorts ist eine entscheidende Phase, um das Geschehen rekonstruieren zu können.

Advertisement

Ermittlungsbehörde und mögliche Hintergründe

Die zuständigen Behörden sind bereits tätig. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, haben die Mordkommission der Berliner Polizei sowie die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Dies weist auf die Schwere des Vergehens hin und zeigt, dass die Behörden von einer vorsätzlichen Tat ausgehen. Die Übertragung auf die Mordkommission erfolgt bei Verdacht auf Mord oder Totschlag.

Ob es Verbindungen zu kriminellen Gruppierungen gibt, steht noch nicht final fest. In der unmittelbaren Umgebung, nur eine Straße von der Seestraße entfernt, wurden in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle verzeichnet. Damals hatte die Polizei Berlin einen Bezug ins Clan-Umfeld bestätigt. Solche Bezüge werden in aktuellen Ermittlungen häufig überprüft, um den Kontext des Schusswaffeneinsatzes einordnen zu können.

Weiteres Vorgehen und Sicherheitslage

Die Polizei führt aktuell noch keine Fahndungen nach spezifischen Verdächtigen öffentlich bekannt, solange die Spurensicherung andauert. Bürger werden aufgefordert, falls sie Hinweise oder Beobachtungen in der Umgebung der Seestraße und der Lütticher Straße in der Zeit des Vorfalls gemacht haben, diese mitzuteilen. Die Arbeit der Mordkommission konzentriert sich zunächst auf die Auswertung der physischen Beweise und die Auswertung der Zeugenbefragungen.

Die Lebensgefahr für das Opfer bleibt die zentrale Sorge der Behörden und des medizinischen Personums. Weitere Entwicklungen bezüglich des Gesundheitszustands des 22-Jährigen werden von der Polizei gemeldet, sobald rechtliche und datenschutzrechtliche Aspekte dies zulassen. Die Ermittlungen zur Klärung der Täteridentität und der Motivlage laufen auf Hochtouren.