In Regensburg-Kumpfmühl wurde am Donnerstagabend ein Mann durch Schüsse schwer verletzt. Die Täter entkamen in einem hellen Mercedes der C-Klasse. Die Polizei sucht nach Zeugen und schließt eine Gefahr für die Öffentlichkeit derzeit nicht aus, betont aber die laufende Fahndung.

In Regensburg - Kumpfmühl ist am Donnerstagabend ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Er kam in ein Regensburg er Krankenhaus, wie das Polizei präsidium Oberpfalz mitteilte. Zu der Schussabgabe kam es den Angaben zufolge im Weiherweg im Stadtteil Kumpfmühl, kurz vor 19.00 Uhr.

Die Täter sind noch unbekannt. Nach der Tat entkamen sie den Angaben zufolge in einem hellen Mercedes, mutmaßlich einem Wagen der C-Klasse. Wohin sie fuhren, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei spricht von einer umfangreichen Fahndung nach den flüchtigen Tätern und istZu den Hintergründen der Tat und zum genauen Ablauf werde noch ermittelt, hieß es weiter.

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Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht. Gleichzeitig bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung: „Personen, die im Bereich des Weiherwegs oder im Stadtteil Kumpfmühl verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern beziehungsweise dem hellen Mercedes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.