Schwerer Sturz überschattet Skispringen in Ljubno

Thea Minyan Bjoerseth stürzt schwer, Selina Freitag kommt auf Platz zwei.

Ein schwerer Sturz von Thea Minyan Bjoerseth hat das Weltcup - Skispringen im slowenischen Ljubno und den zweiten Platz von Selina Freitag überschattet. Die klar führende Norwegerin Bjoerseth verkantete im zweiten Durchgang bei der Landung und überschlug sich mehrfach. Sie blieb im Auslauf der Schanze liegen und wurde medizinisch versorgt. Nach mehreren Minuten wurde die 21-Jährige schließlich abtransportiert und ins Krankenhaus gefahren.

Informationen zu ihrem Gesundheitszustand gab es zunächst nicht. Bjoernseth war im ersten Durchgang auf 97 Meter gesprungen, so weit wie bislang noch keine Frau in Ljubno. Im zweiten Versuch war sie bei 94,5 Metern aufgekommen, das hätte zum Sieg gereicht. Durch den Sturz bekam sie viel weniger Punkte, wurde aber noch Dritte. Selina Freitag sicherte sich mit 89 und 94,5 Metern den zweiten Platz und untermauerte ihre Ambitionen auf eine WM-Medaille in Trondheim ab 26. Februar. Sie verbesserte sich mit einem starken zweiten Sprung noch von Platz neun auf Rang sieben. Ein hervorragendes Comeback feierte Luisa Görlich, die 13. wurde. Sie ist seit einem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr wieder am Start





Tagesspiegel

