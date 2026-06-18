Schwerer Sturz von Urska Zigart bei der Tour de Suisse der Frauen - Pogacar in Sorge um Verlobte

Während Tadej Pogacar bei der Tour de Suisse seine Gesamtführung behauptete, stürzte seine Verlobte Urska Zigart schwer. Die Slowenin erlitt einen Kieferbruch und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Pogacar trat trotz Sorge an, gewann die Etappe nicht, führt aber weiter im Gesamtklassement.

Bei der Tour de Suisse der Frauen ereignete sich ein schwerer Sturz der slowenischen Radsport lerin Urska Zigart . Die 29-Jährige kam rund einen Kilometer vor dem Ziel in Locarno an einer Bodenschwelle bei hohem Tempo zu Fall und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

Diagnostiziert wurde ein Kieferbruch sowie zahlreiche Abschürfungen. Aufgrund des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung wurde sie zur Beobachtung im Krankenhaus behalten. Ihr Team AG Insurance-Soudal teilte später mit, dass keine weiteren schweren Verletzungen festgestellt wurden. Dieser Vorfall geschah während ihr Verlobter, der slowenische Radstar Tadej Pogacar, bei der Männer-Rundfahrt seine Führung im Gesamtklassement verteidigte.

Pogacar war nach dem Rennen sichtlich besorgt und wurde mit dem Handy am Ohr gesehen. Trotzdem trat er zur zweiten Etappe an, hielt sich jedoch lange zurück und belegte am Ende Rang acht mit vier Sekunden Rückstand auf den Tagessieger Romain Grégoire. In der Gesamtwertung behält Pogacar seinen Vorsprung von 2:50 Minuten auf Richard Carapaz bei. Während die Generalprobe für die am 4.

Juli beginnende Tour de France sportlich nach Plan verläuft, sind Pogacars Gedanken nach dem Schockmoment vor allem bei seiner Verlobten





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