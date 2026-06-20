Schwerer Unfall auf Abschlussfahrt: Fußballer bricht sich Genick nach Kopfsprung in flachen Pool

Ein 19-jähriger Fußballer aus Ahrensbök erleidet bei einem Kopfsprung in einen nur 60 Zentimeter tiefen Pool auf Mallorca einen Genickbruch. Trotz der schweren Verletzung und der Notwendigkeit eines Halofixateurs gibt es Hoffnung: Das Rückenmark ist intakt, und er kann bereits wieder gehen. Die Geschichte des jungen Mannes, der nun auf TikTok Tausende支持 erreicht, zeigt die Gefahren von unüberlegten Aktionen und die Kraft der Gemeinschaft.

Was als ausgelassene Abschlussfahrt auf Mallorca begann, endet für den 19-jährigen Max Dettmann im Krankenhaus. Der Fußballer vom MTV Ahrensbök war mit seinen Mannschaftskollegen auf der spanischen Insel, um ein paar unvergessliche Tage am Ballermann zu verbringen.

Doch ein spontaner Entschluss ändert schlagartig alles, als die Gruppe am Dienstagnachmittag ins Hotel zurückkehrt. Obwohl Max zuvor noch nie in den Pool des Hotels gesprungen war, entscheidet er sich in dem Moment, einen Kopfsprung zu wagen. Was er nicht bemerkt: An genau dieser Stelle ist das Wasser nur etwa 60 Zentimeter tief. Der Aufprall ist verheerend.

Mit einer großen Platzwunde am Kopf wird er aus dem Becken gezogen. Die ärztliche Diagnose ist ernst: Max hat sich den ersten und den siebten Halswirbel gebrochen - ein Genickbruch. Die anfängliche Schockstarre weicht schnell der großen Angst, möglicherweise gelähmt zu sein und im Rollstuhl zu landen. Glücklicherweise stellt sich jedoch heraus, dass Nerven und Rückenmarkt unversehrt sind, was die Prognose deutlich verbessert.

Um die gebrochenen Wirbel zu stabilisieren, wird ihm ein Halofixateur - ein metallenes Gestell, das mit Schrauben am Schädel befestigt wird - angepasst. Dieses medizinische Gerät soll die Wirbel über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten zusammenwachsen lassen; falls dies nicht gelingt, droht eine Operation. Trotz der schweren Verletzung gibt es positive Entwicklungen: Max kann bereits wieder einige Schritte gehen und liegt nicht mehr auf der Intensivstation. Unklar ist jedoch, ob er jemals wieder Fußball spielen kann.

SeinSportlerleben liegt vorerst auf Eis, aber er zeigt sich optimistisch, andere Aktivitäten zu finden und den ärztlichen Anweisungen zu folgen. Die Rückreise nach Deutschland wird in Kürze organisiert, unterstützt durch seine Auslandskrankenversicherung über den ADAC und einen verständnisvollen Arbeitgeber, bei dem er eine Ausbildung zum Automobilkaufmann absolviert. In der Zwischenzeit teilt Max seine Geschichte auf TikTok, wo er mittlerweile fast 30.000 Follower hat.

Ursprünglich suchte er Kontakt zu anderen Personen, die ebenfalls einen Halofixateur tragen, doch mittlerweile erreichen ihn viele unterstützende Nachrichten. Seine Mutter, die umgehend nach Mallorca reiste, beschreibt den Anruf aus dem Krankenhaus als einen einschneidenden Moment des Schocks und der Sorge. Die Gesamtsituation bleibt für Max und seine Familie eine emotionale Achterbahnfahrt, geprägt von Schmerz, Angst, aber auch Dankbarkeit für den positiven Verlauf und die erhaltene Solidarität





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Genickbruch Kopfsprung Mallorca Abschlussfahrt Halofixateur Fußballer MTV Ahrensbök Poolunfall Rückenmark Verletzung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ronaldo: Messi ist der beste Fußballer der GeschichteBrasilien Weltmeister Ronaldo hat den Argentinier Lionel Messi als besten Fußballer der Geschichte bezeichnet. Messi hat alle drei Treffer im 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien erzielt und dabei WM-Geschichte geschrieben.

Read more »

Spielabbruch in Dortmund | Fußballer schlägt SchiedsrichterIn einem Dortmunder Kreisliga-Spiel hat ein Fußballer den Schiedsrichter ins Gesicht geschlagen.

Read more »

WM-Ente Merlín 'im früheren Leben Fußballer'Der Peking-Enterich Merlín ist längst eine Art inoffizielles WM-Maskottchen. Seine Besitzerin erzählt, wie es dazu kam.

Read more »

Auf Mallorca: Hobby-Fußballer bricht sich bei Sprung in Hotelpool das GenickWas als entspannter Saisonabschluss auf Mallorca begann, endete für einen 19-Jährigen mit einer schweren Verletzung: Der Fußballer aus Ahrensbök sprang in einen flachen Pool - und brach sich das Genick.

Read more »