Am frühen Morgen erfasst ein Mercedes einen Fußgänger frontal. Der Mann stirbt wenig später in der Klinik.

Am frühen Samstagmorgen ereignet sich auf Hamburgs Partymeile ein schwerer Unfall: Ein Auto fährt frontal in eine Person. Jede Hilfe kommt zu spät. Ein Mann ist in Hamburg von einem Auto erfasst worden und gestorben.

Er hatte kurz nach 4 Uhr an der Reeperbahn die Straße überquert, wie die Polizei mitteilte. Zeugen sahen, wie ein weißer Mercedes daraufhin frontal gegen den Fußgänger stieß. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik. Er starb kurz darauf an seinen Verletzungen.

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Wie ein Reporter vor Ort berichtet, soll der Wagen von der Helgoländer Allee kommend in Richtung Davidstraße unterwegs gewesen sein. Bei dem Unfall wurden die Fahrzeugfront und die Motorhaube schwer beschädigt. Die Frontscheibe wurde auf ganzer Fläche eingedrückt. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.