Schwerer Unfall: ICE und Sattelzug kollidieren in Hamburg

In Hamburg sind ein ICE und ein Sattelzug zusammengestoßen, was zu zwölf Verletzten, darunter eine lebensgefährlich und eine schwer verletzte Person, führte. Die Evakuierung der Fahrgäste ist im Gange.

Harburg und Maschen, am Nachmittag, trafen ein ICE der Deutschen Bahn und ein Sattelzug in einem schweren Unfall zusammen. Nach den neuesten Informationen gibt es zwölf Verletzte , wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber dem SPIEGEL mitteilte. Eine Person wurde laut Angaben lebensgefährlich verletzt, eine weitere schwer. Zehn Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen bei dem Zusammenstoß. Die Feuerwehr ist mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort.

\u201cDie Evakuierungsmaßnahmen sind angelaufen\u201d, sagte der Sprecher. Insgesamt befanden sich 269 Passagiere an Bord des Zuges, die inzwischen alle gesichtet wurden. \u201cWir gehen daher nicht davon aus, dass sich die Zahl der Verletzten noch drastisch erhöht\u201d, hieß es. Mehr Details zum Unfall an dem Bahnübergang im Hamburger Stadtteil Rönneburg waren zunächst nicht bekannt. Auch der genaue Grund für den Zusammenstoß zwischen dem Sattelzug und dem ICE war zunächst unklar. Der Zug war kurz zuvor in Hamburg gestartet und unterwegs von Bremen nach München. Die Feuerwehr wird vor Ort von der Polizei und der Bundespolizei unterstützt





