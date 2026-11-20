Frühere Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko teilt die erschütternden Details eines schweren Verkehrsunfalls ihrer Familie auf der A27. Keine schweren Verletzungen.

Die frühere Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (49) durchlebt einen extremen Schrecken, der ihre ganze Familie auf der Autobahn A27 in den Bann zog. Am Donnerstagabend, dem 19. November 2024, wurde die 49-Jährige durch einen Anruf ihrer 15-jährigen Tochter Jona über den Zustand ihrer Familie alarmiert. Jona meldete sich mit der Bitte um ein Springseil und eine Sportmatte, doch der Anruf endete in einer dramatischen Situation, die Tanja Szewczenko bis heute nachspüren lässt. Im Hintergrund des Telefongesprächs war das Weinen eines Kindes zu hören, bevor die Stimme ihres Mannes Norman Jeschke (47) die schockierende Nachricht übermittelte: Sie hätten einen ganz, ganz dicken Unfall gehabt.

Das Geschehen auf der A27 im Detail

Der Unfallhergang vollzog sich für die Familie Jeschke-Szewczenko extrem schnell und bedrohlich. Norman Jeschke fuhr mit seiner Teenager-Tochter Jona sowie den eineiigen Zwillingssöhnen Leo und Luis (5) in ihrem silbernen Mercedes. Auf der Strecke, die von Tanja Szewczenko als nicht ihr Tag beschrieben wird, passierte das Ereignis, als das Fahrzeug an einem Lastwagen vorbeifuhr. Plötzlich sprang ein Tier auf die Fahrbahn, was den Lkw-Fahrer zu einer panischen Lenkbewegung veranlasste. Das schwere Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte seitlich gegen den Mercedes der Familie.

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Norman Jeschke versuchte noch instinktiv, nach links auszuweichen, um den Aufprall zu minimieren. Doch der Druck des Lastwagens war unerbittlich; er drückte den silbernen Mercedes zusätzlich hart gegen die Leitplanke. Die Wucht des Aufpralls war offensichtlich, wie Fotos, die Tanja Szewczenko später in ihren sozialen Medien postete, verdeutlichen. Die Seitenteile des Autos wiesen massive Schäden auf, die die Schwere der Kollision visuell unterstrichen. Die Insassen wurden bei dem Vorfall schwer erschrocken, doch im Vergleich zu den Zerstörungen am Fahrzeug blieben sie körperlich glimpflich davon.

Tanja Szewczenkos verzweifelte Reaktion am Telefon

Während die Familie auf der Autobahn festsaß, befand sich Tanja Szewczenko zu Hause. Sie war bewusst zu Hause geblieben, da ihre Schwangerschaft sie in diesen Momenten besonders vulnerabel machte. Als sie das Weinen der Kinder am Telefon hörte, stockte ihr der Atem. Sie konnte in ihrer Verzweiflung zunächst nicht differenzieren, ob nur ein Kind schrie oder ob mehrere in Not waren. Die Unsicherheit und die Angst um ihr Kind, ihre Enkelkinder und ihre Schwangerschaft liehen ihr für diese Sekunden die Sprache.

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Im puren Stress brüllte die vierfache Mutter schließlich das entscheidende Gegenwort ins Telefon: Ob es allen Kindern gut gehe? Die erlösende Antwort, dass sie alle überlebt und keinen lebensbedrohlichen Schaden erlitten hatten, ließ die Spannung aus ihrem Körper weichen. Dennoch war die emotionale Erschütterung bei Tanja Szewczenko riesig. Sie beschrieb später, wie schwer es ihr fiel, die Kontrolle zu behalten, als sie erfuhr, dass die Kinder schrien und heulten. Dieser Anruf markierte den Beginn eines langen Prozesses der Verarbeitung und des Trostes für die ganze Familie.

Trost und Heilung für die kleinen Jungs

Sobald Tanja Szewczenko zur Unfallstelle eilen konnte, traf sie auf ein Bild des Chaos. Blaulicht blinkte, und die Kinder stiegen weinend aus dem beschädigten Fahrzeug aus. Die ältere Tochter Jona wirkte durch den Schock fast starr und sprach kaum ein Wort, während die Zwillinge Leo und Luis offensichtliche Angstzustände zeigten. Leo hatte sich beim heftigen Hin- und Herschleudern im Auto den Arm geprellt. Die anderen Verletzungen hielten sich in Grenzen, doch die psychische Belastung für die fünfjährigen Jungen war spürbar. Tanja Szewczenko spürte sofort den Drang, ihre kleinen Söhne zu beschützen.

Zuhause entwickelte die Mutter eine einfühlsame Strategie, um den Schrecken zu vertreiben. Sie setzte Leo und Luis in die Badewanne, um symbolisch den Unfall wegzuwaschen. Diese einfache, kindgerechte Geste erwies sich als wirksames Mittel zur Beruhigung. Man konnte deutlich spüren, wie die Spannung aus den kleinen Körpern wich und sie sich langsam wieder entspannten. Tanja Szewczenko scannte ihre Kinder anschließend von oben bis unten nach weiteren Verletzungen, umginge Zweifel auszuräumen und gab ihnen die nötige physische Nähe, um das Gefühl von Sicherheit zurückzugewinnen.

Dankbarkeit trotz erschütterndem Erlebnis

Trotz der massiven Zerstörung am Auto und der extremen Angst, die alle Familienmitglieder durchlebt haben, steht am Ende eine tiefe Dankbarkeit im Raum. Tanja Szewczenko zieht ein Fazit, das weniger von Wut oder Trauer geprägt ist, sondern von Erleichterung. Sie betonte, dass sie echte Schutzengel auf ihrer Seite gehabt habe. Für die wieder schwangere Mutter von drei Kindern war das Ausbleiben schwererer Verletzungen das Wichtigste. Der Vorfall auf der A27 bleibt für die Familie ein Mahnmal für die Fragilität des Alltags, aber auch für die Stärke des familialen Zusammenhalts in Krisenmomenten.