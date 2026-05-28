Schwerer Verkehrsunfall in Dinslaken: Zwei Kinder sterben, Fahrerin wegen fahrlässiger Tötung beschuldigt

Eine 47‑jährige Autofahrerin kollidierte am Mittwochmorgen mit drei zwölfjährigen Radfahrern. Zwei Jungen verstarben trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen, die Fahrerin wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Der schwere Verkehrsunfall in Dinslaken am Mittwochmorgen hat die Bevölkerung tief erschüttert. Eine 47‑jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Wagen in eine Gruppe von drei zwölfjährigen Radfahrern, die gerade auf dem Weg zur Schule waren.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrräder der Kinder zu Trümmern, Kleidung und Rucksäcke lagen zerstreut am Boden. Zwei der Jungen erlitten lebensgefährliche Verletzungen, das dritte Kind blieb nur leicht verletzt. Die Fahrerin selbst zog sich schwere Verletzungen zu. Sofort nach dem Unglück wurden Notärzte, Rettungskräfte und Feuerwehr alarmiert und begannen ein intensives Rettungseinsatz, bei dem jede Sekunde über Leben und Tod entschied.

Zunächst wurde für die beiden schwer verletzten Jungen ein Rettungshubschrauber angefordert, um sie schnell in ein überregionales Fachkrankenhaus zu bringen. Am Einsatzort entschieden die Rettungsteams jedoch in Absprache mit den Notärzten, dass eine bodengebundene Verbringung im Rettungswagen die bessere Möglichkeit sei. In einem Rettungswagen können bis zu drei Fachkräfte gleichzeitig am Patienten arbeiten, während die beengten Platzverhältnisse in einem Hubschrauber eine kontinuierliche manuelle Herzdruckmassage praktisch unmöglich machen.

So erklärt Sohrab Taheri‑Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz, dass bei kritischen Reanimationen häufig die bodengebundene Intensivversorgung bevorzugt wird. Der Hubschrauber wurde daraufhin zurückgerollt und die beiden Jungen wurden mit einem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus geflogen, wo sie noch am selben Tag verstarben. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat gegen die Fahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Vorangegangene Vorfälle wurden bereits untersucht: Im Mai 2025 war die Frau in einen Unfall verwickelt, nachdem sie am Steuer einen Ohnmachtsanfall erlitten hatte. Dieses Verfahren wurde damals mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Aktuell wird ein im Körper implantierter Ereignisrekorder ausgewertet, um mögliche medizinische Ursachen für das Fehlverhalten am Steuer zu prüfen. Die Polizei hat Spuren am Unfallort gesichert, darunter Trümmerstücke der Fahrräder und einen Turnschuh, die nur wenige Meter vom Schulhof der betroffenen Kinder entfernt gefunden wurden.

In den folgenden Tagen strömten Schulklassen, Lehrkräfte und Bürger an die Stelle des Unglücks, legten Blumen, Kerzen und Kuscheltiere nieder und hielten inne, um den Opfern zu gedenken. Vier Notfallseelsorger unterstützen die trauernden Schüler und Familien bei der Bewältigung des Schocks. Die Gemeinde Dinslaken bleibt in schwerer Trauer und fordert zugleich mehr Aufklärung über die Ursachen des Unfalls, um zukünftige Tragödien zu verhindern





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