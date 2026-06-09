Schwerer Verkehrsunfall mit Kartoffel-Laster auf der L 26

Bei einem spektakulären Unfall auf der L 26 zwischen Rappenhagen und Kemnitz ist ein Traktor mit Kartoffel-Anhänger auf ein Auto gekippt. Der 71-jährige Fahrer des Ford wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin leicht. Das Fahrzeug war nach dem Aufprall komplett mit Kartoffeln bedeckt.

Ein 71-jähriger Ford-Fahrer war auf der L 26 zwischen Rappenhagen und Kemnitz unterwegs, als er nach links in eine Nebenstraße abbiegen wollte. In diesem Moment kam ihm ein Traktor mit einem voll beladenen Kartoffel-Anhänger entgegen.

Der Traktor musste offenbar einem Lkw ausweichen, der auf die Landstraße einbiegen wollte. Bei dem Ausweichmanöver geriet der tonnenschwere Anhänger ins Schleudern, kippte auf die Gegenfahrbahn und stürzte direkt auf den wartenden Ford. Die Motorhaube und das Dach des Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls stark eingedrückt. Die gesamte Ladung Kartoffeln ergoss sich über den Wagen und begrub ihn unter einer dicken Schicht von Knollen.

Aufgrund der Schwere des Unfalls wurden vorsorglich auch der Rettungshubschrauber Christoph 47 sowie mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Zunächst bestand die Sorge, dass die beiden Insassen in dem völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt sein könnten. Die 71-jährige Beifahrerin konnte sich jedoch eigenständig aus dem Wrack befreien. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Auch die leicht verletzte Frau wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Traktorfahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Für die Einsatzkräfte bot sich nach dem Unfall ein außergewöhnliches Bild: Der zerdrückte Ford war komplett mit Kartoffeln überschüttet. Die Feuerwehrleute mussten das Wrack mühsam von den Kartoffeln befreien, bevor es abgeschleppt werden konnte.

Die Unfallstelle war für einige Zeit voll gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region führte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen des Unfalls wurden gebeten, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden. Der Traktor mit dem Anhänger war offenbar nicht ordnungsgemäß gesichert oder die Ladung war überladen, was zu dem folgenschweren Schleudervorgang beigetragen haben könnte.

Solche Unfälle mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen passieren leider häufiger, besonders auf engen Landstraßen mit unübersichtlichen Kurven. Die Sicherheitsvorkehrungen für den Transport von schweren Lasten müssen strikt eingehalten werden, um solche Szenarien zu vermeiden. In diesem Fall kam glücklicherweise nur eine Person schwer verletzt davon, aber der Sachschaden am Fahrzeug ist enorm. Die Reparaturkosten dürften den Wiederverkaufswert des alten Ford bei weitem übersteigen.

Die beteiligten Parteien werden sich wahrscheinlich mit ihren Versicherungen auseinandersetzen müssen. Die Polizei wird zudem prüfen, ob der Traktorfahrer möglicherweise für den Unfall haftet, da er offenbar ausweichen musste, um einem Lkw zu begegnen. Die genaue Abfolge der Ereignisse bleibt noch zu klären





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