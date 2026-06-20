Schwerer Zugunfall in München: Zwei Güterwagen stürzen von Brücke

Bei einem nächtlichen Unfall in München sind zwei Waggons eines Güterzugs von einer Brücke in der Schleißheimer Straße gestürzt. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis in den Sonntag.

In München kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall im Zusammenhang mit einem Güterzug . Gegen 1.40 Uhr ereignete sich in der Schleißheimer Straße im Stadtteil Milbertshofen ein folgenschwerer Vorfall, bei dem zwei Waggons eines Zuges von einer Brücke stürzten.

Die Polizei bestätigte, dass Rangierarbeiten im Gange waren, als es zu einer Kollision kam, bei der einer der beiden Güterzüge in Richtung der Schleißheimer Straße geschoben wurde und schließlich von der Überführung abstürzte. Bilder vom Unfallort zeigen, wie die beiden Waggons in einer schrägen Position und in V-Form zueinander liegen, wobei ein Ende auf der Brückenkante und das andere auf der darunter liegenden Straße ruht.

Zudem sind diverse Trümmerteile auf dem Asphalt verstreut. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Frankfurter Ring und der Max-Diamant-Straße. Glücklicherweise war der betroffene Zug nicht beladen, sodass keine Gefahr für die Bevölkerung durch mögliche Gefahrstoffe bestand. Die Einsatzmaßnahmen umfassen Kräfte der Bundespolizei, der Landespolizei sowie der Feuerwehr.

Die Schleißheimer Straße wurde in beiden Richtungen komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden nach Polizeiangaben voraussichtlich den gesamten Samstag über andauern und möglicherweise sogar bis in den Sonntag hineinreichen. Eine Person wurde bei dem Unglück lebensgefährlich verletzt und benötigt dringend medizinische Versorgung. Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt.

Die Sperrung hat erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in der Region, und Umleitungen wurden eingerichtet. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, die Trümmer zu beseitigen und die Gleise zu reparieren, um den Bahnverkehr wiederherzustellen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren





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