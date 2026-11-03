Schwerer Zusammenprall: Jesus de Miguel auf dem Spielfeld kollabiert

Bei Tenerife gegen Andorra kam es zu einem dramatischen Unfall. Jesús de Miguel erleidet einen Herzstillstand. Der Torwart Jesus Owono erhält Rot. Spieler ist stabil.

Bei einem Zweitligaspiel in Spanien kam es am gestrigen Tag zu einem dramatischen Unfall, der das Match zwischen CD Tenerife und FC Andorra abrupt beendete. Der 30-jährige Stürmer Jesús de Miguel erlitt nach einer Kollision mit dem gegnerischen Torwart lebensbedrohliche Verletzungen. Der Schiedsrichter Pérez Hernández stoppte die Partie umgehend, nachdem die Wucht des Aufpralls offenkundig war und der Angreifer sofort zusammenbrach.

Hintergrund des Unfalls

Das Spiel zwischen dem Aufsteiger FC Andorra und CD Tenerife war bis zur Nachspielzeit intensiv verlaufen. Beide Mannschaften hatten zuvor jeweils zwei Tore erzielt, sodass der Stand bei 2:2 stand. Der Aufsteiger aus Andorra hatte in der ersten Halbzeit mit 2:0 geführt, bevor Tenerife die Partie noch hätte drehen können. In diesem spannungsgeladenen Moment kam es dann zum verheerenden Zusammenprall, der das weitere Geschehen bestimmte und die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich zog.

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Verletzungen und Gesundheitszustand

Während der Kollision wurde der 25-jährige Torwart Jesus Owono mit voller Wucht getroffen. Der Nationaltorhüter von Äquatorialguinea erhielt daraufhin direkt die rote Karte. Im Anschluss wurden medizinische Betreuer hektisch auf das Spielfeld gerufen, um de Miguel zu versorgen. Die Situation verschärfte sich auf dem Weg ins Krankenhaus, wo der Stürmer angeblich einen Herzstillstand erlitt und von den Rettungskräften reanimiert werden musste. Der Verein bestätigte am Abend, dass sich de Miguel nun in einem stabilen Zustand befindet. Er hat schwere Verletzungen im Kopf- und Brustbereich davongetragen.

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Reaktionen im Fußballsport

Die Schockwelle durchzieht die gesamte spanische Liga. Zahlreiche Vereine aus der Primera División und der Segunda División zeigen solidarisch ihr Mitgefühl. Auch Real Madrid äußerte sich auf der Plattform X und wünschte Jesús de Miguel viel Kraft in diesen schwierigen Momenten. Der FC Andorra veröffentlichte eine offizielle Stellungnahme, in der er dem verletzten Spieler seine volle Unterstützung ausspricht und sich eine baldige Genesung für ihn wünscht. Die Emotionen liegen bei allen Beteiligten hoch, da die Schwere der Verletzungen zunächst unklar war.

Saisonleistung und Kontext

Jesús de Miguel war für seinen Klub Tenerife in der vergangenen Saison mit elf Saisontoren ein wichtiger Faktor für die Rückkehr in die höhere Liga. In der aktuellen Spielzeit war er jedoch eher Ergänzungsspieler. Sein Teamkollege Enric Gallego, der 40-jährige Kapitän, führte mit acht Toren die Torjägerliste der Mannschaft an. De Miguel stand oft im Schatten seines erfahrenen Teamkameraden, doch die Tragik des Unfalls rückt ihn nun ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Vorfall hat nicht nur das aktuelle Spiel, sondern auch die Stimmung im gesamten spanischen Fußball nachhaltig geprägt.