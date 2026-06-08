Schweres Erdbeben der Stärke 7,8 am Pazifischen Feuerring löst Tsunami-Warnungen aus

Ein starkes Erdbeben vor den Philippinen hat zu Tsunami-Warnungen in mehreren Ländern geführt. Die Behörden rufen Menschen in Küstengebieten auf, sich in Sicherheit zu bringen. Es gibt Berichte über Gebäudeschäden.

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 hat erneut den Pazifischen Feuerring erschüttert. Das Beben ereignete sich am Morgen um 7.37 Uhr Ortszeit in der Nähe der Philippinen .

Das lokale Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) gab die Stärke mit 7,8 an, während die US-Erdbebenwarte (USGS) zunächst von einer Stärke von 8,2 ausging. Das Hypozentrum lag nach USGS-Angaben in einer Tiefe von 63 Kilometern. Aufgrund der Erschütterungen wurden umgehend Tsunami-Warnungen für mehrere Küstengebiete ausgerufen, insbesondere für die Insel Mindanao. Auch auf der indonesischen Insel Sulawesi war das Beben deutlich zu spüren, und auch dort wurde eine Tsunami-Warnung veröffentlicht.

Japanische Behörden warnten für einige Küstenabschnitte entlang des Pazifiks vor möglichen Flutwellen. Die USGS prognostizierten, dass Tsunami-Wellen eine Höhe von bis zu drei Metern erreichen könnten. In ihren Warnungen betonten die USGS, dass gefährliche Tsunami-Wellen für einige Küstenabschnitte vorhergesagt werden und Menschen in Küstennähe sich umgehend in höher gelegene Gebiete begeben sollten. Lokalen Medienberichten zufolge soll es bereits zu Gebäudeeinstürzen gekommen sein.

Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. ordnete umgehend Hilfs- und Schutzmaßnahmen an und rief die Bevölkerung auf, den Anweisungen der Behörden unbedingt Folge zu leisten. In einer Mitteilung erklärte er: Begeben Sie sich jetzt in höher gelegene Gebiete. Warten Sie nicht. Das Leben der Menschen sei wichtiger als alles, was sie zurücklassen müssten.

Marcos betonte, die Regierung habe alle zuständigen Behörden angewiesen, sofort zu handeln. Zudem ordnete er die Aussetzung des Unterrichts auf allen Bildungsstufen in den betroffenen Gebieten an. Die Region liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Gürtel intensiver tektonischer Aktivität rund um den Pazifik, in der besonders häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche auftreten





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