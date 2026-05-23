Schweres Grubenunglück in der nordchinesischen Provinz Shanxi: 90 Tote bei Gasexplosion

In einem Kohlebergwerk in Changzhi sind mindestens 90 Menschen bei einer Gasexplosion ums Leben gekommen. Die Explosion ereignete sich am späten Freitagabend im Bergwerk Liushenyu. China-Präsident Xi Jinping hat Aufklärung und eine gründliche Untersuchung der Unfallursache gefordert.

Schweres Gruben unglück in der nordchinesischen Provinz Shanxi. In einem Kohlebergwerk in der Stadt Changzhi (3,3 Mio. Einwohner) sind mindestens 90 Menschen bei einer Gasexplosion ums Leben gekommen.

Wie viele Personen weiterhin in der Mine eingeschlossen sind und was die Explosion unter Tage auslöste, ist bislang noch unklar. Am frühen Samstagmorgen hieß es zunächst, dass insgesamt 201 Menschen aus der Mine geborgen wurden, darunter acht Tote. Wenig später wurde die Todeszahl schlagartig nach oben korrigiert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur "Xinhua" ereignete sich das am späten Freitagabend im Bergwerk Liushenyu.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich vermutlich 247 Arbeiter unter Tage. Berichten zufolge wurden am Unglücksort die zulässigen Kohlenmonoxidwerte überschritten. China-Präsident fordert Aufklärung Laut chinesischen Berichten sei die Mine im Dreischichtsystem betrieben worden, das Unglück habe sich während eines Schichtwechsels zugetragen. Seit dem Freitagabend laufen di





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