Sein Gegner ist völlig überfordert, der Schwergewichtler setzt sich im Eiltempo vor 53.000 Fans durch.

Vor 53.000 Fans erlebt Agit Kabayel den größten Boxkampf in Deutschland seit elf Jahren. Sein Gegner ist völlig überfordert, der Schwergewichtler setzt sich im Eiltempo gegen ihn durch.

Der deutsche Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel hat seinen WM-Titel vor einer Riesenkulisse in Düsseldorf erfolgreich und mühelos verteidigt. Der Bochumer gewann seinen ersten Verteidigungsboxkampf um den Gürtel des Verbands WBC vor etwa 53.000 Zuschauern in der ausverkauften Merkur Spiel-Arena gegen den deutlich unterlegenen Albaner Nelson Hysa, der seine erste Profi-Niederlage erlebte und verdient verlor.

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„Danke für diesen Riesensupport. Das ist unglaublich“, sagte Kabayel nach dem Kampf in Richtung der ekstatischen Fans.