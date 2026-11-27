Das Duell gegen Borken klingt nach einer vermeintlich leichten Aufgabe für den SSC. Am Anfang tut sich der Favorit jedoch schwer, feiert am Ende dann aber noch einen überlegenen Erfolg.

Das Duell gegen Borken klingt nach einer vermeintlich leichten Aufgabe für den SSC. Am Anfang tut sich der Favorit jedoch schwer, feiert am Ende dann aber noch einen überlegenen Erfolg.

Schwerin - Nur 48 Stunden nach ihrem Auftakterfolg im CEV Cup haben Schwerins Volleyballerinnen in der Bundesliga eindrucksvoll nachgelegt. Das Team von Cheftrainer Felix Koslowski setzte sich gegen den Vorletzten Skurios Volleys Borken in einer über weite Strecken einseitigen Partie mit 3:0 durch und verteidigte mit dem achten Sieg im achten Punktspiel ihre Tabellenführung vor Verfolger Allianz MTV Stuttgart. Schwerin hatte im ersten Satz anfangs allerdings noch Probleme, in die Begegnung zu finden.

Advertisement

Advertisement

Nach dem 9:6 für Borken drehten die Mecklenburgerinnen aber auf und waren den Gästen in allen Belangen überlegen. Der SSC zog vorentscheidend auf 19:10 davon und ließ sich die klare Führung nicht mehr nehmen Es blieb auch in den folgenden Durchgängen bei der klaren Rollenverteilung. Schwerin dominierte mit einem starken Aufschlagspiel sowie konsequenten Angriffs- und Blockaktionen das Spielgeschehen. So erspielten sich der deutsche Rekordmeister im zweiten Abschnitt sogar eine zwischenzeitliche 20:10-Führung.