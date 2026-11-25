Nach dem Aus im DVV-Pokal ist Schwerin nun im CEV Cup gefordert. Gegen Las Palmas haben die Mecklenburgerinnen zwar im ersten und zweiten Satz Probleme, siegen am Ende aber souverän.

Nach dem Aus im DVV-Pokal ist Schwerin nun im CEV Cup gefordert. Gegen Las Palmas haben die Mecklenburgerinnen zwar im ersten und zweiten Satz Probleme, siegen am Ende aber souverän.

Schwerin - Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben Kurs auf das Achtelfinale des CEV Cups genommen. Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich im Hinspiel in der Runde der besten 32 Mannschaften gegen Heidelberg Las Palmas trotz einer kurzen Schwächephase mit 3:0 durch. Um Weiterzukommen, muss das Team von Cheftrainer Felix Koslowski allerdings auch das Rückspiel beim spanischen Vizemeister am kommenden Mittwoch gewinnen.

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Sollten nach der zweiten Begegnung beide Clubs je einen Erfolg verbucht haben, wird der Sieger des Duells gleich anschließend in einem Golden Set ermittelt. Schwerin tat sich im ersten Durchgang lange schwer, lag nach einer 4:0-Serie jedoch mit 15:13 vorn und ließ sich die Führung nicht mehr aus der Hand nehmen. Mit dem Punkt zum 22:18 war der Satz vorentschieden.

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Auch im zweiten Abschnitt blieb der SSC vorerst das dominierende Team, verlor nach dem zwischenzeitlichen 8:4 aber den Faden und musste sieben Punkte in Folge hinnehmen. Im Anschluss an das 16:12 der Gäste drehten die Mecklenburgerinnen allerdings auf, ließen nur noch zwei Punkte zu und verbuchten den Satz deutlich für sich. Im schließlich entscheidenden dritten Durchgang ebnete der SSC mit einer 12:7-Führung den Weg zum Sieg. Mit dem dritten Matchball machte das Koslowski-Team den Erfolg dann perfekt.