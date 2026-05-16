Schwerpunktkontrollen in Sachsen-Anhalt: Fast 40 Prozent der Lkw und Busse wurden beanstandet

Bei einer landesweiten Verkehrsaktion wurden in Sachsen-Anhalt 436 Lkw und Busse kontrolliert, wobei 169 Fahrzeuge beanstandet wurden. Die meisten Verstöße betrafen die Sozialvorschriften. Die nächste Aktion soll im Juni stattfinden, mit Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen.

Bei einer umfangreichen Kontrollaktion in Sachsen-Anhalt hat die Polizei knapp 40 Prozent der geprüften Lkw und Busse beanstandet. Die überwiegende Mehrheit der Verstöße entfiel auf die Missachtung von Sozialvorschriften , gefolgt von Problemen mit der Ladung und technischen Mängeln.

Von den insgesamt 436 kontrollierten Fahrzeugen wurden 169 beanstandet, wie das Innenministerium mitteilte. Die genauen Zahlen zeigen, dass es bei 136 Kontrollen zu Verstößen gegen die geltenden Sozialvorschriften gekommen ist, was die häufigste Ursache für die Beanstandungen darstellte. Bei 33 Fahrzeugen wurden Verstöße im Zusammenhang mit der Ladung oder Überladung festgestellt, während bei 23 Fahrzeugen technische Mangelpunkte beanstandet wurden. In zwölf Fällen wurde den Fahrern die Weiterfahrt verboten, da die Fahrzeuge nicht verkehrssicher waren.

Gründe hierfür waren unter anderem stark beschädigte Reifen. Die Aktion, die vom 4. bis 10. Mai stattfand, war Teil der europaweiten "Roadpol"-Kontrollen. An dieser deutschlandweiten Initiative waren 226 Poliziden beteiligt.

Das Innenministerium gab bekannt, dass bereits die nächste Großaktion geplant ist. Diese soll vom 15. bis 21. Juni durchgeführt werden, wobei dann der Fokus auf die Kontrolle von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr liegen wird. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass es bei einem beträchtlichen Teil der Lkw- und Busfahrer noch immer erhebliche Defizite gibt, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung der Sozialvorschriften, die ja für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung sind





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