Zwei Männer sind in der Nacht zu Donnerstag bei mutmaßlichen Messerangriffen in Berlin schwer verletzt worden. Was bislang bekannt ist.

Zwei Männer sind in der Nacht zu Donnerstag bei mutmaßlichen Messerangriffen in Berlin schwer verletzt worden. Was bislang bekannt ist.alarmiert worden.

„Dort befand sich jeweils eine schwer verletzte männliche Person mit mutmaßlichen Stichverletzungen“, teilte die Behörde beim Kurznachrichtendienst X mit. Polizisten hätten beide Personen vor Ort erstversorgt. Rettungskräfte brachten sie dann in Krankenhäuser. Dort wurden sie notoperiert.

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Die Kriminalpolizei der Direktion 5 ermittelt. Insgesamt wurden 4456 Menschen als Opfer von Messerangriffen erfasst. Im Vorjahr waren es noch 4263. Das entspricht einem Anstieg um rund 4,5 Prozent.