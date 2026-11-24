Nach vier Notoperationen wegen schwerster Verletzungen in Altenberg: Der Schweizer Bob-Anschieber Sandro Michel strebt das Weltcup-Comeback an.

Der Schweizer Bob-Anschieber Sandro Michel plant sein Comeback im Weltcup, nachdem er im Februar 2024 bei einem schweren Unfall auf der Eiskanal-Bahn in Altenberg fast ums Leben gekommen war. Nach vier Notoperationen in der Universitätsklinik Dresden, die seine Hüfte und seinen Brustkorb stabilisierten, steht der 30-Jährige nun vor der Rückkehr in den Spitzensport.

Schwere Verletzungen bei Trainingsunfall in Altenberg

Bei einem Training zum Weltcup wurde der Athlet aus dem Viererbob geschleudert und anschließend von dem gut einer halben Tonne schweren Schlitten überrollt. Die folgenden Verletzungen waren lebensbedrohlich: Eine abgerissene Hüfte und ein abgetrennter Oberschenkelkopf zählten dazu, ebenso wie 14 gebrochene Rippen und ein Schulterblattbruch. Zusätzlich waren Einblutungen in der Lunge diagnostiziert worden. Aufgeben war für den Athleten keine Option, obwohl ihm die Ärzte vor fast drei Jahren sagten, dass er vielleicht wieder mehr oder weniger normal laufen könnte, das Bobfahren jedoch wahrscheinlich nie wieder gelingen würde.

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Intensive Rehabilitation und erste Bobfahrten

Der Sportler musste Laufen neu lernen und stemmte anschließend Gewichte, bevor er auf die Tartanbahn zurückkehrte. Quälende Wochen und Monate vergingen, da die zerstörte Hüfte und das Knie bei den ersten Anschubtests Probleme bereiteten. Das Sitzen im Bob verursachte Schmerzen, doch für Sandro Michel waren dies nur kleine Hindernisse auf dem Weg zurück. Im Oktober absolvierte er seine erste Bobfahrt auf der nächsten Weltmeisterschaftsbahn bei Lillehammer mit Pilot Michael Vogt. Die emotionale Fahrt endete mit Tränen der Erleichterung, obwohl die Zeit nicht im Vordergrund stand.

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Konflikte um die Bahn in Altenberg

Die Eiskanal-Bahn in Altenberg war für das Team lange Zeit ein sensibler Themenpunkt. In der Vorsaison boykottierten die Schweizer den Eiskanal im Erzgebirge noch bewusst. Pilot Michael Vogt erklärte damals, dass er nicht auf einer Bahn fahren würde, wo einer der Anschieber fast gestorben wäre und sich seither nichts geändert habe. Nun möchte der Olympia-Dritte von Cortina seine Ziele im Gesamtweltcup verwirklichen, was jedoch nur mit einem Star in Altenberg möglich ist. Dies stellt eine deutliche Kehrtwende in der Haltung des Teams dar.

Langfristige Ziele und olympische Ambitionen

Das Comeback im Weltcup ist erst für die nächste Saison geplant, da im Sprint noch Kleinigkeiten fehlen. Langfristig ist ein Start bei den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen das übergeordnete Ziel. Sandro Michel benötigt dafür weiterhin Geduld und konsequentes Training. Sein Pilot Michael Vogt wird an diesem Wochenende beim Weltcup-Auftakt in Altenberg erstmals nach dem Sturz wieder fahren, jedoch zunächst ohne Sandro Michel. Die Konzentration liegt nun auf der schrittweisen Wiederherstellung der vollen Leistungsfähigkeit.