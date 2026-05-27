Schwerverletzter nach Messerstecherei in Hochhaussiedlung in Hamburg

Nach einer Messerstecherei in einer Hochhaussiedlung in der Straße Bornheide im Hamburger Stadtteil Osdorf gab es einen Schwerverletzten. Die Beamten rasten zum Tatort, wo nach BILD-Informationen zwei Männer in Streit geraten sein sollen, woraufhin es zu einer Messer-Attacke gekommen sein soll. Der Zustand des Opfer des Messer-Angriffs war nach der Tat kritisch. Das Opfer blutete stark aus dem Oberkörper. Feuerwehrbeamte trugen den schwer verletzten Mann mit einer Fahrtrage durch das Treppenhaus aus der Wohnung. Das Opfer wurde "unter Reanimationsbedingungen" behandelt und in eine Spezialklinik verbracht. Eine Notärztin kämpfte mit einem sogenannten "Lucas" um das Leben des Opfers. Das medizinische Gerät übernimmt bei Herz-Kreislauf-Stillständen die ununterbrochene Herzdruckmassage. Doch vergeblich: Der Mann verstarb noch am frühen Morgen. Der Tatverdächtige wurde noch in der Wohnung festgenommen, Handschellen wurden angelegt. Zur Spurensicherung wurden Papiertüten über seine Hände gestülpt. Laut Polizeiangaben soll sich der Mann "psychisch auffällig" verhalten haben. Er wurde auf eine Polizeidienststelle im Hamburger Westen gebracht. Die Ermittlungen hat eine Mordkommission übernommen.

Nach einer Messerstecherei in einer Hochhaussiedlung in der Straße Bornheide im Hamburger Stadtteil Osdorf gab es einen Schwerverletzten. Die Beamten rasten zum Tatort, wo nach BILD-Informationen zwei Männer in Streit geraten sein sollen, woraufhin es zu einer Messer-Attacke gekommen sein soll.

Der Zustand des Opfer des Messer-Angriffs war nach der Tat kritisch. Das Opfer blutete stark aus dem Oberkörper. Feuerwehrbeamte trugen den schwer verletzten Mann mit einer Fahrtrage durch das Treppenhaus aus der Wohnung. Das Opfer wurde "unter Reanimationsbedingungen" behandelt und in eine Spezialklinik verbracht.

Eine Notärztin kämpfte mit einem sogenannten "Lucas" um das Leben des Opfers. Das medizinische Gerät übernimmt bei Herz-Kreislauf-Stillständen die ununterbrochene Herzdruckmassage. Doch vergeblich: Der Mann verstarb noch am frühen Morgen. Der Tatverdächtige wurde noch in der Wohnung festgenommen, Handschellen wurden angelegt.

Zur Spurensicherung wurden Papiertüten über seine Hände gestülpt. Laut Polizeiangaben soll sich der Mann "psychisch auffällig" verhalten haben. Er wurde auf eine Polizeidienststelle im Hamburger Westen gebracht. Die Ermittlungen hat eine Mordkommission übernommen





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